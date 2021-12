Koronawirus w Wielkiej Brytanii: Wrócił wymóg wykonywania testów przed przyjazdem

Wymóg wykonywania testów na obecność koronawirusa dotyczy wszystkich podróżnych odwiedzających Wielką Brytanię oraz jej mieszkańców powracających z zagranicy, niezależnie czy są zaszczepieni, czy nie. Testy muszą być wykonane w ciągu 48 godzin przed wyjazdem, przy czym mogą to być zarówno testy typu PCR, jak i szybkie testy antygenowe.

Minister zdrowia Sajid Javid mówił w poniedziałek po południu, że nowe zasady wjazdu - obejmujące także czerwoną listę podróżną i testy PCR po przyjeździe - są tymczasowe i zostaną poddane przeglądowi w przyszłym tygodniu. Już od 30 listopada wszyscy przyjeżdżający z zagranicy muszą najpóźniej w drugim dniu po przyjeździe wykonać test typu PCR i do czasu uzyskania negatywnego wyniku pozostać w kwarantannie domowej.



Na czerwonej liście jest 11 krajów afrykańskich - od końca listopada 10 z południa kontynentu, a w poniedziałek dołączyła do nich Nigeria. Z krajów z czerwonej listy wjechać mogą tylko obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz rezydenci Wielkiej Brytanii, ale muszą po przyjeździe odbyć 10-dniową płatną kwarantannę w jednym z wyznaczonych hoteli. Do tej pory w Wielkiej Brytanii potwierdzono 336 przypadków wariantu Omikron. Javid mówił w poniedziałek, że nie są one już związane wyłącznie z podróżami zagranicznymi, lecz ma miejsce transmisja lokalna.