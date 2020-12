Liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu doby o 53 135. To najwyższy dobowy wzrost od początku epidemii. Na COVID-19 zmarło kolejnych 414 osób - podał brytyjski rząd.

To czwarty rekord zakażeń w ciągu ośmiu dni, przy czym wzrosty w stosunku do poprzednich są coraz większe. Liczba nowych zakażeń jest wyższa o 11 750 od bilansu z poniedziałku, który do tej pory był rekordowym. Spośród tych nowych zakażeń aż 47 164 wykryto w Anglii, co również jest rekordem, 2510 - w Walii, 1895 - w Szkocji i 1566 - w Irlandii Północnej.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 382 865, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby jest wyższa o 57 od bilansu z poniedziałku, ale aż o 277 niższa od tego z poprzedniego wtorku. To najniższy wtorkowy bilans od początku listopada, choć wynika to raczej ze świątecznych zaległości przy rejestrowaniu zgonów niż z poprawy sytuacji. Bilanse podawane we wtorki i środy są zwykle najwyższe w tygodniu, bo uzupełniane są w nich niezarejestrowane wcześniej zgony z weekendów.

W całym kraju z powodu COVID-19 zmarło dotychczas 71 567 osób, z czego 62 379 w Anglii, 4467 - w Szkocji, 3416 - w Walii, a 1305 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 357 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już prawie 51,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 755 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

