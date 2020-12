Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Szczepionkę przyjęło już kilkadziesiąt tysięcy osób

W Wielkiej Brytanii przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotychczas kilkadziesiąt tysięcy osób - poinformował w czwartek minister zdrowia Matt Hancock. Potwierdził on, że od przyszłego tygodnia szczepienia odbywać się będą także w przychodniach.

- Na dzień dzisiejszy prowadzimy szczepienia w 73 szpitalach w całej Wielkiej Brytanii. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało zaszczepionych - powiedział Hancock podczas konferencji prasowej na Downing Street, nie precyzując jednak liczby zaszczepionych.

- Mogę potwierdzić, że wkrótce rozszerzymy nasz program szczepień o kolejnych 10 miejsc w Anglii, od przyszłego tygodnia rozpoczniemy szczepienia w placówkach prowadzonych przez lekarzy pierwszego kontaktu, a przed Bożym Narodzeniem będziemy również szczepić w domach opieki - zapowiedział.

Szczepienia także na stadionach

Ponieważ stworzona przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze -70 stopni C, na początek szczepienia odbywają się tylko w wyznaczonych szpitalach, gdzie łatwiej o odpowiednie warunki, ale docelowo szczepienia, oprócz szpitali, przychodni i domów opieki mają się odbywać także w specjalnie stworzonych centrach szczepień. Ale w Irlandii Północnej, w odróżnieniu od reszty kraju, szczepienia w domach opieki już są prowadzone.

- W miarę pojawiania się kolejnych szczepionek, w przyszłym roku otworzymy punkty szczepień w większych obiektach, takich jak stadiony sportowe i sale konferencyjne. Właśnie wtedy większość ludzi może oczekiwać, że przyjmie szczepionkę - mówił Hancock.

Pierwszy kraj na świecie

We wtorek Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła szczepienia przeciwko COVID-19 z wykorzystaniem szczepionki stworzonej przez koncern framacetyczny Pfizer i BioNTech. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 milionów dawek szczepionki, co wystarczy dla 20 milionów osób, bo do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki przyjęte w odstępie 21 dni.

Zdecydowana większość ludzi z tej grupy zostanie zaszczepiona dopiero w przyszłym roku. W pierwszej kolejności szczepieniami są obejmowane osoby powyżej 80. roku życia i niektórzy pracownicy służby zdrowia oraz opieki społecznej.

Szczepienia są darmowe i nieobowiązkowe.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

