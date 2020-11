Brytyjski rząd planuje poluzowanie restrykcji na okres Bożego Narodzenia na tydzień - od 22 do 28 grudnia. To dłuższy przedział czasowy, niż spodziewano się do tej pory - ujawnił w sobotę (21 listopada) dziennik "Daily Telegraph". Decyzja w tej sprawie ogłoszona może być już w poniedziałek.

Zdjęcie Ustawianie choinki przed budynkiem brytyjskiego parlamentu. /ROGER HARRIS / UK PARLIAMENT / HANDOUT /PAP/EPA

Dotychczas media spekulowały, że restrykcje zostaną poluzowane tylko na pięć dni od 24 do 28 grudnia, ale - jak pisze "Daily Telegraph" - rząd chciałby dać biznesowi, zwłaszcza sklepom i sektorowi gastronomicznemu, jakieś względnie normalne dni przed świętami. Naciskać ma na to przede wszystkim minister finansów Rishi Sunak.

Reklama

Według planu w spotkaniach świątecznych mogłyby uczestniczyć osoby z co najmniej trzech gospodarstw domowych, a poluzowanie restrykcji dotyczyłoby całego kraju, a nie tylko Anglii. Brytyjski rząd, w którego kompetencji są sprawy ochrony zdrowia tylko w Anglii, od kilku dni rozmawia z autonomicznymi władzami Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, o wspólnym planie na okres świąteczny.

Wraz z poluzowaniem restrykcji premier Boris Johnson ma ogłosić też plan działania po zakończeniu lockdownu w Anglii w dniu 2 grudnia. Rząd wielokrotnie deklarował, że nastąpi wówczas powrót do poprzedniej trzystopniowej skali restrykcji regionalnych, ale jak pisze "Daily Telegraph", wszystkie trzy poziomy byłyby zaostrzone. To oznaczałoby, że zakaz wizyt w domach, który przed lockdownem obowiązywał na poziomie drugim i trzecim, rozciągnięty byłby na poziom pierwszy.

Decyzje mają zapadać na szczeblu centralnym

Ponadto decyzje o przypisaniu poszczególnych części kraju do konkretnych poziomów restrykcji podejmowałby bezpośrednio rząd w Londynie, co ma pozwolić na uniknięcie takiej sytuacji, jak była poprzednio, gdy burmistrz Manchesteru długo nie zgadzał się na zaostrzone restrykcje, domagając się dodatkowej pomocy finansowej.

W ostatnich dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii stabilizuje się. W sobotę, po raz drugi w ciągu ostatnich czterech dni, dobowy bilans spadł poniżej 20 tysięcy. Jednak w środę Susan Hopkins, doradczyni medyczna brytyjskiego rządu, ostrzegła, że każdy dzień poluzowania restrykcji na okres Bożego Narodzenia może wymagać później pięciu dni ich zaostrzenia, aby obniżyć z powrotem liczbę zakażeń.