Koronawirus w Wielkiej Brytanii: Ogłoszono wytyczne na święta Bożego Narodzenia

Śpiewanie kolęd, w tym także kolędowanie po domach, jasełka w szkołach oraz groty św. Mikołaja będą dozwolone - przewidują ogłoszone przez brytyjski rząd wytyczne na Boże Narodzenie, choć na obszarach z najwyższym poziomem restrykcji pojawią się ograniczenia.

Jak sprecyzowano, śpiewanie kolęd i koncerty kolęd mogą się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, ale śpiewać mogą tylko chóry bądź wykonawcy, tzn. uczestnicy nabożeństw czy publiczność nie może się dołączać do śpiewu. Ponadto pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane, a liczba uczestników powinna być ograniczona na tyle, by pomiędzy osobami zachowana była odległość dwóch metrów.

Publiczność może się natomiast dołączać do kolęd śpiewanych na otwartej przestrzeni, choć tu również musi być zachowywany dystans społeczny.

Możliwe będzie także kolędowanie po domach, choć grupy kolędników muszą być ograniczone do sześciu osób.

Jasełka w ramach "jednej bańki"

Jasełka i inne bożonarodzeniowe przestawienia i koncerty w szkołach są dopuszczone, ale muszą się odbywać w ramach jednej bańki, tzn. uczestniczyć w nich mogą ci uczniowie, którzy na co dzień są w jednej grupie. Na obszarach, gdzie obowiązują restrykcje na poziomie 1 i 2 mogą się one odbywać z udziałem publiczności, ale osoby z różnych gospodarstw domowych muszą zachowywać odpowiedni dystans, natomiast na obszarach na poziomie trzecim - muszą one być bez udziału widzów.

Z kolei groty św. Mikołaja mogą być budowane w tych miejscach, które zgodnie z ogólnymi wytycznymi będą mogły być otwarte po zakończeniu lockdownu, ale tam również musi być przestrzegany dystans społeczny i zachowane inne środki bezpieczeństwa, jak np. zapewnione płyny do dezynfekcji rąk.

Luzowanie restrykcji w okresie od 23 do 27 grudnia

Po zakończeniu 2 grudnia lockdownu w Anglii i powrocie do trzystopniowej skali restrykcji regionalnych, w świątyniach na wszystkich poziomach będą mogły być wznowione nabożeństwa z udziałem wiernych, choć w przypadku poziomu 2 i 3 nadal nie będzie można się przy tej okazji spotykać z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego. To dotyczy niemal wszystkich mieszkańców Anglii, bo na obszarach na poziomie 1 mieszka zaledwie ok. 1,5 proc. populacji.

Jednak restrykcje zostaną poluzowane na okres od 23 do 27 grudnia. Wtedy maksymalnie trzy gospodarstwa domowe będą mogły stworzyć "bańkę", w ramach której będą mogły razem spędzać czas w domu, uczestniczyć w nabożeństwach bądź spędzać czas na otwartym powietrzu.

