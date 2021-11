Od trzech tygodni liczba wykrywanych każdego dnia zakażeń systematycznie rośnie, choć procentowo nie są to aż tak duże wzrosty jak w wielu innych krajach europejskich. W ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono łącznie 309,3 tys. infekcji, czyli o 10 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu.

Zauważalnie natomiast spadają bilanse zgonów. Wprawdzie bieżący jest minimalnie - o trzy - wyższy od tego z poprzedniego piątku, ale łączna liczba za ostatnie siedem dni - 877 - jest o 15,5 proc. mniejsza niż była w poprzednich siedmiu.

Omikron - nowy wariant koronawirusa

W piątek minister zdrowia Sajid Javid mówił, że w Wielkiej Brytanii nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku nowego wariantu - nazwanego przez WHO Omikron - ale jak zastrzegł, jest bardzo prawdopodobne, że znajduje się on już także w innych krajach poza tymi, gdzie go wykryto.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono już 10,07 mln zakażeń, z powodu których zmarły 144 593 osoby. Pod względem wykrytych zakażeń Wielka Brytania zajmuje czwarte miejsce na świecie, pod względem zgonów - siódme.

Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało 50,87 mln osób, drugą - 46,25 mln, a dawkę przypominającą - 16,78 mln. Stanowi to odpowiednio 88,5 proc., 80,4 proc. i 29,2 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.