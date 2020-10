Koronawirus w Wielkiej Brytanii: 15 650 zakażeń i 136 zgonów na COVID-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 15 650 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 138 kolejnych zgonów z powodu COVID-19 - poinformował w piątek brytyjski rząd.

Zdjęcie Boris Johnson na wirtualnej konferencji w piątek 16 października na Downing Street /AFP

Liczba stwierdzonych zakażeń jest wyraźnie - o 3330 - niższa od tej z czwartku, ale nie oznacza to spowolnienia epidemii, bo wahania rzędu dwóch-trzech tysięcy zdarzają się w ostatnim czasie często. Najwyższym bilansem faktycznie nowych zakażeń czwartkowy, gdy ich liczba przekroczyła 19,7 tys., natomiast 4 października poinformowano o prawie 23 tys. infekcji, ale wówczas kilka tysięcy było zaległymi przypadkami z poprzednich dni.

Nieco niższa niż w ostatnich dniach jest liczba wykrytych zakażeń w Anglii - 12 176 i w Szkocji - 1196, natomiast w Irlandii Północnej (1299) i w Walii (979) po raz kolejny w tym tygodniu pobity został dobowy rekord zakażeń.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 689 257, co jest 12. najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji. Jednak Wielka Brytania coraz bardziej zbliża się do znajdującej się na 11. miejscu RPA i prawdopodobnie przed końcem tygodnia ją wyprzedzi.

Liczba zgonów jest niższa o dwa od tej z bilansu czwartkowego. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 43 429, z czego 38 524 osoby zmarły w Anglii, 2594 - w Szkocji, 1703 - w Walii, a 608 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 57 690. Ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu.

Piąte miejsce na świecie

Niezależnie od zastosowanej metodologii, pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 304 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest pierwszym przypadkiem, by przekroczony został poziom 300 tys., zaś od początku epidemii przeprowadzono ich już 26,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 323 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w środę a godz. 17 w czwartek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w czwartek a godz. 9 w piątek.

Według danych ze czwartku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 5394 chorych na COVID-19, co oznacza wzrost o 284 w stosunku do poprzedniego dnia.

Wcześniej w piątek podano, że współczynnik R, który oznacza poziom rozprzestrzeniania się epidemii, wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia z przedziału 1,2-1,5 do 1,3-1,5. Każda wartość R powyżej 1 oznacza, że epidemia się rozwija.



Z Londynu Bartłomiej Niedziński