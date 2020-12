Papież Franciszek został poddany testowi na obecność koronawirusa - podała włoska agencja ANSA. Według niej papież został zbadany w poniedziałek po tym, gdy zakażenie stwierdzono u dwóch kardynałów, Konrada Krajewskiego i Giuseppe Bertello.

Zdjęcie Papież Franciszek podczas audiencji w przedświąteczny poniedziałek /AFP

Test wykonano Franciszkowi przed jego spotkaniem z Kurią Rzymską.

Reklama

57-letni kardynał Krajewski, który jest papieskim jałmużnikiem, w związku z objawami COVID-19 trafił w poniedziałek do rzymskiej kliniki Gemelli - informowały źródła watykańskie.

Przypomnijmy, jak wcześniej przekazywały włoskie media, kard. Krajewski rozmawiał z Franciszkiem przed rozpoczęciem kazania adwentowego, głoszonego przez kard. Raniero Cantalamessę w miniony piątek.



Papież był już wcześniej badany na obecność koronawirusa, gdy zimą był silnie przeziębiony.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!