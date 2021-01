Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore do poniedziałku bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wyniósł 376 051 osób. W ciągu doby w Stanach Zjednoczonych na COVID-19 zmarły 2043 osoby.

Zdjęcie Pacjent zakazony SARS-CoV-2 na szpitalnym oddziale ratunkowym, zdjęcie ilustracyjne / Jeffrey Basinger/Newsday via Getty Images /Getty Images

Pod względem liczby ofiar śmiertelnych USA plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów świata. Na drugim miejscu jest Brazylia (ponad 200 tysięcy) oraz Indie (ponad 150 tysięcy). W Europie najwięcej osób zmarło w Wielkiej Brytanii (ponad 82 tysiące).

Reklama

Stany Zjednoczone przodują także pod względem liczby wykrytych przypadków SARS-CoV-2 z ich liczbą przekraczającą 22,6 mln. Za nimi są Indie (ponad 10,4 mln) oraz Brazylia (ponad 8,1 mln).

9 milionów zaszczepionych

Stany Zjednoczone zaszczepiły do tej pory najwięcej osób ze wszystkich krajów Zachodu - do wtorku to blisko 9 milionów, czyli mniej więcej 2,72 procent populacji. Władze planują zaszczepić do końca kwietnia 100 milionów Amerykanów.

Ładowanie...