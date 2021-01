Pracownik szpitala w San Jose w stanie Kalifornia w nadmuchiwanym stroju świątecznym był przyczyną zakażenia koronawirusem 44 osób z personelu tej placówki. Jedna z nich zmarła.

Zdaniem ekspertów wentylator wewnątrz kostiumu mógł rozsiewać kropelki z COVID-19.

Do zakażenia doszło w Boże Narodzenie. Jeden z pracowników przywdział nadmuchiwany strój imitujący choinkę. Przebywał krótko w izbie przyjęć kalifornijskiego centrum medycznego Kaiser Permanente. W rezultacie zaraził 44 pracowników. Kobieta zatrudniania w dziale rejestracji zmarła.

"Szanując prywatność pacjentów i ich rodziny nie mamy żadnych dodatkowych informacji do przekazania. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do osób dotkniętych tą straszną stratą. Zapewniamy wsparcie naszym pracownikom w tym trudnym okresie" - głosi oświadczenie szpitala wysłane do lokalnej telewizji KTVU.

W minioną sobotę centrum medyczne potwierdziło 43 przypadki COVID-19 z wynikiem pozytywnym wśród pracowników izby przyjęć. W dzień później liczba ta wzrosła do 44. W niedzielę wieczorem szpital poinformował o śmierci kobiety zatrudnionej w rejestracji.

Przyczyną świąteczny kostium

Zdaniem ekspertów wentylator wewnątrz świątecznego kostiumu, zważywszy na dużą liczbę przyjmowanych do szpitala osób zakażonych COVID-19, mógł rozprzestrzenić po całym oddziale intensywnej terapii kropelki z koronawirusem. Nadmuchiwane stroje są w szpitalu w San Jose obecnie zakazane.

"Oczywiście jest to bardzo nietypowa sytuacja, w której pracownik działał w dobrych intencjach, ale bez wcześniejszego ustalenia lub zgody" - tłumaczyła wiceszefowa szpitala Irene Chavez.

Jej zdaniem zdarzenie powinno służyć jako przestroga.

Hrabstwo Santa Clara, w którym znajduje się szpital w San Jose, odnotowało ponad 73 600 przypadków i 747 zgonów z powodu wirusa. Prawie 700 osób jest hospitalizowanych, a około 160 przebywa na oddziałach intensywnej terapii, gdzie łóżka są wypełnione w 91 proc. Na innych oddziałach w ogóle nie ma wolnych łóżek.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

