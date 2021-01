O 1745 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA. W sumie w tym kraju na COVID-19 zmarły już 420 873 osoby - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, opublikowanych w poniedziałek wieczorem. W żadnym innym państwie świata bilans nie przedstawia się tak tragicznie.

Zdjęcie USA zdecydowanie przodują w liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 (ponad 25,2 mln) /FILIPPO MONTEFORTE / AFP /AFP

Stany Zjednoczone odnotowały więcej zgonów z powodu koronawirusa niż drugi pod tym względem kraj świata - Brazylia.



USA zdecydowanie przodują także w liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 - ponad 25,2 mln.

W kilku amerykańskich stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych, bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.

W ramach kampanii szczepień w USA zaaplikowano do tej pory 21,85 mln dawek. Prezydent Joe Biden wyraził w poniedziałek nadzieję, że już niedługo w Ameryce będzie się wykonywać około 1,5 mln szczepień dziennie. Do końca kwietnia łączna liczba wykonanych szczepień ma przekroczyć sto milionów. Przedstawiciele władz deklarują, że jest to "plan minimum".

