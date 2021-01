Brytyjska, bardziej zaraźliwa mutacja koronawirusa do marca będzie w USA dominująca - ostrzega amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Przypadki tej mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto już w 10 stanach.

Uważa się, że odmiana B.1.1.7 jest dwukrotnie bardziej zaraźliwa niż obecnie dominująca wersja wirusa. Do końca marca - jak przewiduje CDC - mutacja wykryta po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii odpowiadać będzie za ponad 50 procent wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych.

Szybkie rozprzestrzenianie się groźnej mutacji zwiększy obciążenia służby zdrowia w czasie, gdy USA przechodzą przez najbardziej dramatyczną fazę epidemii i diagnozują średnio po ponad 200 tysięcy przypadków SARS-CoV-2 dziennie.

Co prawda, nowa mutacja nie powoduje, że przejście choroby jest groźniejsze, ale to, że wirus rozprzestrzenia się szybciej oznacza więcej zakażeń i prawdopodobnie więcej zgonów - ostrzega CDC. W związku z tym Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wzywa do natychmiastowego zwielokrotnienia wysiłków w walce z epidemią.

Jak zauważa "Washington Post", mutacje mogą ograniczać skuteczność leków. Naukowcy uważają, że szczepionki prawdopodobnie pozostaną skuteczne, gdyż wywołują silną odpowiedź układu odpornościowego.

