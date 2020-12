​Koronawirus w Szwecji: W Sztokholmie OIOM-y zapełnione prawie w 100 proc.

Oddziały intensywnej opieki medycznej w stolicy Szwecji, z powodu dużej liczby pacjentów z COVID-19, są zapełnione niemal stu procentach. W środę dostępnych było jedynie osiem ze 159 łóżek z respiratorami. Władze regionu zwróciły się do rządu o pomoc.

Zdjęcie Sztokholm czasie pandemii koronawirusa, 22 października 2020 / TT NEWS AGENCY /Agencja FORUM

W Sztokholmie i okolicach na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest obecnie 83 chorych z Covid-19, liczba pacjentów stale rośnie. - Ostatnio krzywa zajętych miejsc w szpitalach utrzymywała się na stałym poziomie i sądziliśmy, że to początek trendu spadkowego. Niestety jest wręcz przeciwnie, mamy rozwój sytuacji, jaki jest nie do zaakceptowania - stwierdził na specjalnie zwołanej konferencji dyrektor do spraw opieki zdrowotnej regionu Sztokholm Bjoern Eriksson.

Reklama

Jego zdaniem mieszkańcy Sztokholmu "nie przestrzegali wystarczająco zaleceń epidemicznych". - Nie warto spotykać się z kolegami po pracy czy robić świąteczne zakupy w tłoku - apelował Eriksson.

Na zwykłych oddziałach szpitalnych, w tym geriatrycznych, przebywa obecnie w Sztokholmie 736 pacjentów zakażonych koronawirusem. W czerwcu było ich 289.

Władze regionu Sztokholm zwróciły się do podlegającemu rządowi Zarządowi do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrelsen) z prośbą o pomoc w zwiększeniu liczby personelu medycznego. W tym tygodniu do stolicy Szwecji przyjechała grupa lekarzy i pielęgniarek z mniej dotkniętego epidemią regionu Blekinge.

Władze Szwecji późno zdecydowały o wprowadzeniu restrykcji

Region Sztokholm wiosną w związku z szybkim wzrostem liczby pacjentów z COVID-19 wraz z wojskiem wybudował tymczasowy szpital w halach targowych Aelvsjoe. W rzeczywistości nigdy nie został on wykorzystany, a w czerwcu zdecydowano o jego likwidacji. Problemem był brak odpowiedniego personelu. Obecnie hale wykorzystywane są przez pocztę szwedzką PostNord jako mobilny punkt odbioru paczek dla osób zmotoryzowanych.

W środę w Szwecji odnotowano 96 zgonów w związku z COVID-19, łączna liczba ofiar śmiertelnych to 7296. W ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła o 7061, do 304 793.

W całym kraju na oddziałach intensywnej terapii przebywa 261 pacjentów z Covid-19, to o siedmiu chorych więcej od wczoraj.

Władze Szwecji w porównaniu z innymi krajami późno zdecydowały się na wprowadzenie restrykcji. Najpierw od połowy października poszczególne regiony zaczęły zaostrzać zalecenia, np. apelując o rezygnację z zakupów w centrach handlowych. Dopiero pod koniec listopada rząd ustanowił limit uczestników zgromadzeń publicznych do 8 osób oraz zakazał serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych po godz. 22. Od poniedziałku wprowadzono zdalne nauczanie w szkołach średnich. W Szwecji wciąż nie obowiązuje zalecenie o zasłanianiu ust oraz nosa w miejscach publicznych.