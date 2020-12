W San Marino nie będzie jednak można organizować kolacji w sylwestra w restauracjach. Władze zmieniły wcześniejszą decyzję, by dostosować przepisy do tych obowiązujących we Włoszech.

Po tym, gdy w piątek rząd Włoch ogłosił wprowadzenie restrykcji czerwonej strefy na całym terytorium kraju między Wigilią a 6 stycznia, także władze jednego z najpiękniejszych państw świata, leżącego na obszarze Italii, postanowiły wprowadzić podobne rozporządzenie, które ma obowiązywać do 3 stycznia.

W czwartek w niepodległej enklawie na górze Titano ogłoszono, że w noc sylwestrową lokale gastronomiczne będą otwarte do godz. 1 w nocy, co wywołało oburzenie włoskich lekarzy i ekspertów. Zawsze protestowali oni, gdy dochodziło do różnic w przepisach w walce z pandemią między San Marino a Włochami.

We Włoszech w dniach 24-27 grudnia, 31 grudnia-3 stycznia, 5-6 stycznia zamknięte będą wszystkie bary i restauracje.

