Ministerstwo zdrowia Rosji zezwoliło na szczepienie przeciwko COVID-19 osób powyżej 60. roku życia szczepionką Sputnik V - poinformował w sobotę szef resortu Michaił Muraszko. Według producenta jest ona skuteczna w ponad 90 proc. w tej grupie wiekowej.

- Stosowanie szczepionki Sputnik V jest teraz dozwolone wśród osób w wieku powyżej 18 lat i tym samym obywatele w wieku powyżej 60 lat będą mogli poddać się szczepieniu na koronawirusa - powiedział Muraszko w programie telewizyjnym. Jak dodał, badania wykazały, iż preparat jest bezpieczny dla osób w wieku starszym.

Od początku grudnia, gdy w Rosji rozpoczęto stosowanie Sputnika V, szczepieniu mogły się poddać osoby w wieku 18-60 lat. Szef ośrodka im. Gamalei, w którym opracowano szczepionkę, mówił, że badania preparatu wśród osób w wieku powyżej 60 lat zakończą się w połowie przyszłego roku.

W połowie grudnia prezydent Władimir Putin powiedział na konferencji prasowej, że nie szczepił się na koronawirusa i powołał się na swój wiek - 68 lat.

Prace nad szczepionką Sputnik V finansował Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich. W sobotę fundusz oznajmił, że preparat wykazał skuteczność ponad 90 proc. wśród osób powyżej 60. roku życia.

