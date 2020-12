Koronawirus w Rosji. Najgorsza sytuacja w obwodzie kaliningradzkim i Petersburgu

W 17 regionach Rosji wolnych jest mniej niż pięć proc. łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Najgorsza sytuacja panuje w obwodzie kaliningradzkim i w Petersburgu – poinformował we wtorek minister zdrowia Rosji.

Zdjęcie Walka z koronawirusem w Rosji /Dmitry Rogulin\TASS /Getty Images

- Największe zaniepokojenie wzbudzają obwód kaliningradzki i Petersburg - powiedział Michaił Muraszko, nie przytaczając jednak danych na temat sytuacji pandemicznej w tych dwóch podmiotach Federacji Rosyjskiej.

Z opublikowanych we wtorek danych wynika, że w obwodzie kaliningradzkim przyrost dobowy zakażonych wyniósł we wtorek 188 osób (zmarły trzy osoby), a w Petersburgu potwierdzono 3697 nowych infekcji (drugie miejsce po Moskwie).

Lokalne media w Kaliningradzie przytaczały w poniedziałek wypowiedź gubernatora obwodu, który przekonywał, że łóżek szpitalnych dla pacjentów z COVID-19 jest wystarczająco dużo i "deficytów nie ma", a władze są gotowe do dalszego przeprofilowania szpitali.

11 listopada władze Petersburga informowały, że zajęte było 93 proc. miejsc w szpitalach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19.

Premier Rosji Michaił Miszustin zaapelował we wtorek, by władze tych regionów, w których jest najwięcej zachorowań, były "bardziej zdecydowane" we wprowadzaniu obostrzeń.

Minister Michaił Muraszko wskazał z kolei, że w skali kraju wolne pozostaje 21 proc. z 276 tys. łóżek szpitalnych przeznaczonych dla zakażonych koronawirusem pacjentów.

W ciągu minionego miesiąca wzrosła liczba pacjentów w stanie ciężkim. Ambulatoryjne leczenie przechodzi 79 proc. ogółu osób, u których potwierdzono zakażenie.

W ciągu minionej doby w Rosji odnotowano rekordowe 569 zgonów z powodu koronawirusa - wynika z danych sztabu ds. walki z pandemią. Z poniedziałku na wtorek zarejestrowano również 26 402 nowe infekcje.

Z uwzględnieniem wtorkowych danych ogólna liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła w Rosji do 40 464, zaś całkowita liczba potwierdzonych infekcji - do 2,32 mln.

