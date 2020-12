Od godziny 23 31 grudnia do rana 1 stycznia w całej Portugalii obowiązywać będzie godzina policyjna. Wprowadzony został także zakaz wychodzenia z domów między godz. 13 i 5 rano od 1 do 3 stycznia. To kolejne ograniczenia w walce z pandemią koronawirusa.

Zdjęcie Koronawirus w Portugalii /PATRICIA DE MELO MOREIRA /AFP

- Musimy całkowicie odciąć się od obchodów Nowego Roku - powiedział portugalski premier Antonio Costa po spotkaniu wideo z ministrami jego rządu. Dodał, że wprowadzony będzie także zakaz wychodzenia z domów między godz. 13 i 5 rano od 1 do 3 stycznia.

Reklama

Dwa tygodnie temu Costa zapowiedział, że ludzie będą mogli w noc sylwestrową przebywać poza domem do godziny 2 w nocy. Jednak obecna sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała zmianę tej decyzji i zaostrzenie restrykcji. - Liczba przypadków zakażenia w tygodniu spada, ale nie tak szybko, jak wcześniej - powiedział Costa.

W Portugalii większą swobodę będzie można zachować podczas świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie nie będzie ograniczeń dotyczących spotkań, jedyne zalecenie dotyczy unikania słabo wentylowanych miejsc oraz noszenia maseczek podczas spotkań rodzinnych, jeśli będzie to możliwe.

W Portugalii, zamieszkanej przez nieco ponad 10 milionów ludzi, odnotowano 362 616przypadków zakażenia koronawirusem i 5902 zgony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król wigilijnego stołu". "Raport" o karpiach w polskiej tradycji. Polsat News

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !