- Jeżeli będziemy mieli do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to konsekwencją będą decyzje dotyczące obostrzeń w skali całego kraju - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu poinformował również o nowej ścieżce testowania na koronawirusa - nie będzie potrzebne skierowanie od lekarza POZ.

Zdjęcie Minister zdrowia Adam Niedzielski /Zbyszek Kaczmarek/REPORTER /Reporter

Minister na konferencji ocenił, że ostatnie dane o liczbie zakażeń są bardzo niepokojące. Minionej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 10 896 osób, a 28 chorych zmarło, podczas gdy tydzień temu było to 6 170 zakażeń i 32 zgony.

- Ten wzrost osiąga dynamikę rzędu 75 proc. i jest to zdecydowane przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Bo w ostatnich dniach ten średni przyrost zachorowań z tygodnia na tydzień spadał nawet z 30 do 25 proc. Stąd to, co odnotowaliśmy wczoraj, jest bardzo niepojącym sygnałem, tym bardziej, że liczba badań wykonanych w niedzielę (...) przekroczyła 40 tys., co tak naprawdę zdarzyło się tylko w szczycie drugiej fali - powiedział.

Niedzielski zapowiedział, że rząd będzie uważnie przyglądał się temu, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższym czasie.





- Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem - bo o tym oczywiście przekonamy się jutro i pojutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Ale o tym, co zrobimy, będzie decydowała dynamika rozwoju zachorowań w ciągu najbliższych dni - powiedział.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 567 2 699 7 1247 2 265 939 1 396 871 3 266 460 2311 6 596 1 192 271 1 1100 5 344 139

Adam Niedzielski wskazał, że najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w woj. warmińsko-mazurskim, na kolejnych miejscach pod względem średniej dziennej liczby zakażeń są woj. mazowieckie, pomorskie i lubuskie.

Na test zapiszesz się przez internet

Szef MZ na konferencji prasowej przekazał, że będzie nowa ścieżka testowania na obecność koronawirusa.

- Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, żeby zlecać za pośrednictwem lekarza badania w kierunku covid. Będzie można to zrobić samodzielnie, bez konieczności korzystania z lekarza - poinformował Niedzielski.

Wyjaśnił, że na stronie gov.pl/dom znajduje się formularz, który należy wypełnić. - To podstawowe pytania, które dotyczą sytuacji identyfikowania ryzyka, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, a z drugiej strony podsumowanie objawów, z którymi macie państwo do czynienia. Jeśli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii i potwierdzając tożsamość, będzie wystawiał zlecenie na wykonanie badania - powiedział minister.

Podkreślił, że konsultanci będą dostępni od 8 do 18, również w weekendy. Wyniki badania - jak dodał - będzie można odczytać na internetowym koncie pacjenta.

Niedzielski zapewnił, że badanie będzie bezpłatne i wyraził nadzieję, że pozwoli to na zwiększenie dostępności do testów.

Będzie więcej łóżek covidowych

Minister Niedzielski zapowiedział też, że w tym tygodniu liczba łóżek covidowych zwiększy się o cztery tysiące i łącznie będzie ich 35 tysięcy, a docelowo ta liczba ma wzrosnąć do 40 tysięcy.

Szef MZ zwrócił również uwagę, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych regionach. - Najtrudniejsza sytuacja jest teraz w woj. kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim, dlatego tam w pierwszej kolejności będą podejmowane decyzje nie tylko o otwieraniu i zwiększaniu infrastruktury w ramach szpitali tymczasowych, ale również o przywracaniu tych szpitali, które były przeznaczone na walkę z COVID-19 podczas drugiej fali - poinformował.



Szczepienia w Polsce

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował z kolei, że do poniedziałku wykonano ponad 4,5 mln szczepień, przy czym ponad 2,9 mln osób zaszczepiono pierwszą dawką, a ponad 1,6 mln osób zaszczepiono także drugą dawką.

- Wszystko wskazuje na to, że jutro zaszczepimy trzymilionowego pacjenta pierwszą dawką. To jest cel, który od kilku miesięcy sobie stawialiśmy, by w pierwszym kwartale zaszczepić pierwszą dawką trzy miliony pacjentów. Jesteśmy w połowie marca, w związku z tym udaje nam się osiągnąć ten cel dwa tygodnie przed czasem - podkreślił szef KPRM.

Najnowsze dane

W Polsce odnotowano 10 896 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 28 pacjentów. Tym samym od początku pandemii w naszym kraju odnotowano 1 917 527 przypadków SARS-CoV-2, w tym 47 206 osób zmarło. Zaszczepiono natomiast 4 530 783 osób, z czego 11 069 ostatniej doby.

