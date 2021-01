Koronawirus w Polsce. "Godziny dla seniorów" zniesione od lutego

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że tzw. "godziny dla seniorów" zostaną zlikwidowane od 1 lutego.

O zniesienie "godzin dla seniorów" apelowali przedsiębiorcy. Decyzja ma także związek z ogólnym uwolnieniem handlu.

- Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego - poinformował Niedzielski.



Szczepienia seniorów

Szef resortu zdrowia uzasadnił także likwidację "godzin dla seniora" postępującym procesem szczepień seniorów. - Wydaje się, że też tak, jak postępują szczepienia w grupie seniorów będziemy mieli coraz bezpieczniejszą sytuację. I mamy realne argumenty, żeby iść w tym kierunku - dodał.

