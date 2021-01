W Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory ponad milion osób. 157 tys. 546 szczepień wykonano w województwie mazowieckim - to najwięcej w Polsce. Z kolei w województwie lubuskim 23 tys. 973, jest to najniższy wynik w kraju.

Według rządowych danych w Polsce wykonano dotąd 1 008 253 szczepienia przeciw COVID-19. Średnia dzienna liczba wykonanych zastrzyków wynosi 128,455 tys. Zanotowano do tej pory 588 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 2486 dawek.

Statystyki krajowe

Najwięcej szczepień wykonano na Mazowszu - 157 tys. 546. Dzienna liczba szczepień w tym regionie wynosi 13 tys. 768. Na drugim miejscu znajduje się województwo śląskie z ogólną liczbą szczepień na poziomie 116 tys. 209. Dziennie dokonywanych jest tam 11 tys. 693 szczepień. Na kolejnym miejscu plasuje się województwo wielkopolskie, gdzie wykonano do tej pory 87 tys. 540 szczepień, dziennie - 8 763.

Na kolejnych miejscach znajdują się województwa: małopolskie (ogółem 79 tys. 756 szczepień, dziennie - 8 732); dolnośląskie (ogółem 87 tys. 575 szczepień; dziennie - 7 669); łódzkie (ogółem 72 tys. 215, dziennie - 6 702); lubelskie (ogółem 56 tys. 716; dziennie - 5 685); pomorskie (ogółem 66 tys. 488, dziennie - 5 504); podkarpackie (ogółem 42 tys. 782, dziennie 5 303); kujawsko-pomorskie (ogółem 51 tys. 071; dziennie - 4 742); zachodniopomorskie (ogółem 42 tys. 723, dziennie - 4 080); opolskie (ogółem 28 tys. 644; dziennie - 3 355); podlaskie (ogółem 31 tys. 719, dziennie - 3 237); świętokrzyskie (ogółem 28 tys. 820, dziennie - 3 136); warmińsko-mazurskie (ogółem 34 tys. 389, dziennie 3 116); lubuskie (ogółem 23 tys. 973, dziennie 2 725).

Szczepienia w regionach

25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne - na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat. Natomiast tzw. grupa zero otrzymuje drugą dawkę szczepionki.

W woj. warmińsko-mazurskim przeciw COVID-19 zaszczepiono dotąd 70 proc. zgłoszonych do tego zabiegu mieszkańców domów pomocy społecznej i 64 proc. pracowników tych placówek. Według służb wojewody w 16 DPS-ach na Warmii i Mazurach zaszczepiono już wszystkich zgłoszonych pensjonariuszy, a w 15 placówkach cały personel.

W Podlaskiem zaszczepiono ponad 31,7 tys. osób. Drugą dawkę szczepionki dostało już prawie 5 tys. osób. Z kolei na Dolnym Śląsku prawie 90 tys. osób otrzymało szczepionkę przeciwko COVID-19. Ostatniej doby w regionie wykonano 7,6 tys. szczepień. Drugą dawkę podano w ciągu ostatniego dnia 2,2 tys. osobom. W sumie drugą dawką zaszczepiono w regionie już niemal 14 tys. pacjentów.

Ostatniej doby na Podkarpaciu zastrzyki przeciw COVID-19 przyjęły 5303 osoby, w tym 1004 drugą dawkę. Łącznie zaszczepiono tam 42 782 osoby. Szczepienia przeciw COVID-19 osób z grupy zero trwają też m.in. w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu, jednym z 29 szpitali węzłowych na Podkarpaciu.

Rzeczniczka szpitala Aneta Dyka-Urbańska powiedziała PAP, że w poniedziałek placówka otrzymała 270 dawek i wykorzysta je do piątku. Dodatkowych 180 dawek zamówionych na czwartek zostanie podanych do wtorku. - Dziennie udaje się zaszczepić plus minus 80 osób, z czego w tej chwili 30-40 proc. szczepi się już drugą dawką – wyliczyła Dyka-Urbańska. Dodała, że w tym roku placówka zaszczepiła już około 1220 osób z grupy zero, z których 60 przyjęło już drugą dawkę.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, największej placówce służby zdrowia w regionie świętokrzyskim, do tej pory zaszczepiono przeciw COVID-19 ponad 2 tys. osób, z tego ok. 1400 to personel szpitala, a reszta to pracownicy podmiotów zewnętrznych (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne, apteki i pracownicy stacji sanepidu). Ze względu na ograniczenia w dostawach szczepionek szpital wstrzymał szczepienia pracowników podmiotów zewnętrznych.

W woj. lubelskim do końca marca na szczepienia zapisało się ponad 120 tys. osób. Obecnie w regionie jest 415 punktów szczepień – podał wojewoda lubelski Lech Sprawka. Zaszczepiono też pierwszą dawką większość mieszkańców DPS-ów.225 pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) przyjęło drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Pierwszą dawką zaszczepiono 717 osób z personelu. Na jej podanie czeka nadal ponad 200 kolejnych.

Tempo zależne od dostaw

Rząd akcentuje, że tempo szczepień w Polsce jest uzależnione od harmonogramu dostaw szczepionki. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, w czwartek, że rząd będzie chciał złożyć zamówienie "na dodatkowe cztery, pięć milionów szczepionek od firmy Moderna".

Szef resortu zdrowia przypomniał, że na poziomie kontraktów Polska ma w tej chwili zapewniony dostęp do 85 mln dawek szczepionek. W związku z tym, że jedna ze szczepionek jest jednodawkowa, więc po przeliczeniu zakontraktowany jest zakup szczepionek dla 50 mln osób.

Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny. 29 stycznia oczekiwana jest decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA) o ewentualnym dopuszczeniu do stosowania w Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca.

