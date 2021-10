Koronawirus w Polsce dzisiaj. Raport Ministerstwa Zdrowia z 26 października

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 6265 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 93 pacjentów. Tydzień wcześniej, 19 października, resort zdrowia informował o 3931 nowych przypadkach i 64 zgonach. W porównaniu tydzień do tygodnia to wzrost o 59 proc.

Zdjęcie Nowe dane resortu zdrowia / Polsat News / Polsat News