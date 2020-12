Koronawirus w Niemczech: Rośnie liczba zgonów. Przepełnione szpitale, zwłoki w kontenerze

W Niemczech drastycznie rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19. Szpitale w Hesji nie mają już gdzie przechowywać zwłok, więc przewozi się je do kontenera ustawionego w tym celu na cmentarzu.

Obydwa szpitale w heskim mieście Hanau pracują na najwyższych obrotach, codziennie umierają kolejne osoby zakażone koronawirusem, w szpitalnych chłodniach brakuje miejsc. Burmistrz Claus Kaminsky poinformował, że do kontenera chłodniczego stojącego na głównym cmentarzu w mieście zaczęto przewozić zwłoki ze szpitali.



Podkreślił, że sytuacja pandemiczna coraz bardziej się zaostrza. - To bardzo smutne, że jesteśmy w tej okropnej sytuacji, ale to dobrze, że wcześnie podjęliśmy środki zapobiegawcze - powiedział burmistrz.



Kontener ustawiono na cmentarzu już w kwietniu, podczas pierwszej fali pandemii. Dotychczas nie był używany. W powiecie Main-Kinzig, w którym znajduje się Hanau, wskaźnik zachorowań wynosi 265,1 (na 100 000 osób, w ciągu siedmiu dni).

Tragiczny rekord

Trudna sytuacja panuje w Brandenburgii, która zamierza zwrócić się do innych krajów związkowych o pomoc w związku z brakiem miejsc we własnych szpitalach. Jak poinformowała minister zdrowia Brandenburgii Ursula Nonnemacher, liczba zakażeń osiągnęła rekord: 1021 w ciągu ostatniej doby. Poinformowała, że niektóre gminy w południowej części landu już wkrótce mogą ogłosić stan katastrofy. Zwróciła się do Senatu Berlina z prośbą u przejęcie 50 pacjentów ze szpitali w Brandenburgii i umieszczenie ich w tymczasowym szpitalu na terenie berlińskich targów.



Brandenburgia zwróci się ponadto o wsparcie do Saksonii-Anhalt. Saksonia nie wchodzi natomiast w grę, bo sytuacja tam jest katastrofalna. Wskaźnik zakażeń w tym landzie jest najwyższy w całych Niemczech i wynosi 417 na 100 000 mieszkańców.

W całych Niemczech stwierdzono dzisiaj 698 nowych zgonów z powodu infekcji wirusem SARS-CoV-2. Dotychczas zmarło z tego powodu 24 125 osób. Liczba nowych zakażeń ogłoszona przez Instytut Roberta Kocha bije dotychczasowe rekordy - po raz pierwszy przekroczyła 30 tysięcy.

