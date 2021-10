W reakcji na rosnące statystyki zachorowań niemieccy eksperci nawołują do przyspieszenia podawania osobom starszym i należącym do grup ryzyka trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 - podała agencja dpa.

- Szczepienia uzupełniające dla grup wrażliwych są pilnie potrzebne - powiedział dr Dirk Heinrich, przewodniczący związku lekarzy Virchowbund.



Koronawirus w Niemczech. Blisko 100 tys. zgonów

Jednocześnie minister zdrowia Jens Spahna ocenił, że wiosną przyszłego roku społeczeństwo Niemiec może osiągnąć odporność stadną na koronawirusa. - Jeżeli nie pojawi się nowy wariant koronawirusa, przed którym nie chroni szczepionka, co jest bardzo mało prawdopodobne, to wiosną pandemia będzie pokonana i będziemy mogli wrócić do normalności - powiedział minister w wywiadzie dla "Augsburger Allgemeine".



Według niego tzw. odporność stadna zawsze zostaje osiągnięta. - Pytanie tylko, czy dzieje się to dzięki szczepieniom czy poprzez zakażenia. Szczepienia są zdecydowanie bezpieczniejszą drogą - dodał Spahn.



Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Sars-Cov-2 przekroczyła w Niemczech 4,5 mln, a liczba zmarłych z powodu COVID-19 sięgnęła prawie 95,4 tys.