Koronawirus w Niemczech. Ponad 14 tys. nowych zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 14 432 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na COVID-19 zmarło 500 pacjentów - poinformował we wtorek rano Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI)

Zdjęcie W Niemczech w okresie świątecznym obowiązywał będzie całkowity lockdown /Ying Tang/NurPhoto /Getty Images

Łączna liczba zainfekowanych od początku pandemii wzrosła do 1 351 510, zaś liczba zgonów do 22 475.

W środę wprowadzony zostanie w Niemczech lockdown, który obowiązywać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazują opuszczania domów bez konieczności, otwarte będą tylko sklepy niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki.

Zamknięte będą szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostaną zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

