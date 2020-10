Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 18 681, do 499 694 - wynika z danych opublikowanych w piątek (30 października) przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Kolejnych 77 osób z COVID-19 zmarło. Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 10 349.

Zdjęcie Kolejny najwyższy dobowy przyrost zakażeń w Niemczech /LUKAS BARTH-TUTTAS /PAP/EPA

W piątek odnotowano w Niemczech najwyższy dobowy przyrost infekcji od wybuchu epidemii. W czwartek (29 października) informowano o ponad 16 tys. zakażeń, a w środę (28 października) o prawie 15 tys.

Około 6,5 tys. zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób, które pokonały infekcję, wzrosła w kraju do ok. 345 700 - informuje RKI.

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w Niemczech stwierdzono 506 381 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 10 333 osoby zmarły na COVID-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 45 mln zakażeń i ponad 1,18 mln zgonów.

Surowe obostrzenia

Rząd Niemiec i władze krajów związkowych zgodziły się w środę zaostrzyć ograniczenia w życiu publicznym od przyszłego tygodnia w walce z pandemią koronawirusa. - Jesteśmy w dramatycznej sytuacji - skomentowała nazajutrz kanclerz Angela Merkel w Bundestagu.

Zgodnie z ustaleniami w miejscach publicznych będą mogli wspólnie przebywać członkowie tylko dwóch gospodarstw domowych, maksymalnie 10 osób. Restauracje, bary, kluby, dyskoteki i puby mają być zamknięte od 2 listopada do końca listopada. Stołówki będą nadal otwarte.

Szkoły i przedszkola pozostaną otwarte pomimo gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Również sklepy powinny pozostać otwarte, ale na 10 metrów kwadratowych powierzchni nie może przypadać więcej niż jeden klient.

