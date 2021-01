Koronawirus w Europie. Wysokie dzienne wzrosty, przedłużane restrykcje

W Europie notowane są wysokie dzienne wzrosty liczby przypadków zakażeń koronawirusem. Kolejne kraje decydują na przedłużanie obowiązujących ograniczeń.

Zdjęcie Jest już ponad 90 tysięcy ofiar koronawirusa w Europie /AFP

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Wczoraj w Wielkiej Brytanii odnotowano 55 761 nowych przypadków zakażeń koronawirusem i 1 280 zgonów. Był to trzeci największy dzienny przyrost potwierdzonych przypadków na świecie (po Stanach Zjednoczonych i Brazylii). W kraju od początku pandemii zanotowano już 3 316 019 zakażeń.



W Anglii od 4 stycznia obowiązuje kolejna kwarantanna, wprowadzona w związku z szerzącym się tam nowym, bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa.



Reklama

Przywrócono zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu, w odróżnieniu od poprzedniej blokady zamknięto też szkoły, chociaż czynne pozostają żłobki i przedszkola.

Puby, bary i restauracje, które już wcześniej zostały zamknięte, nadal mogą działać w systemie na wynos i z dostawą, ale nie jest dopuszczona sprzedaż alkoholu na wynos. Zamknięte pozostają sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Prywatne spotkania są zasadniczo zabronione poza tzw. bańkami wsparcia obejmującymi osoby mieszkające samotnie lub koniecznością opieki nad dziećmi. Nie wiadomo na razie, do kiedy będą utrzymane restrykcje. Premier Boris Johnson liczy na to, że będzie je można poluzować w połowie lutego.

Podobne ograniczenia obowiązują na terenie niemal całej Szkocji, w Irlandii Północnej i w Walii.

Koronawirus w Hiszpanii

Wczoraj w Hiszpanii odnotowano 40 197 nowych przypadków zakażeń. W sumie zachorowały tam już 2 252 164 osoby.



Większość regionów Hiszpanii ogłosiła zaostrzenie restrykcji sanitarnych wraz z nasileniem się epidemii. Władze Katalonii ogłosiły przedłużenie obowiązującego w regionie lockdownu do 24 stycznia. Utrzymano tym samym zakaz pracy placówek handlu i usług, które nie oferują dóbr podstawowych, a także obostrzenia w przemieszczaniu się pomiędzy gminami. W całej Hiszpanii od godz. 23 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna.



Koronawirus we Francji

Francja również mierzy się z dużą liczbą nowych przypadków koronawirusa. Wczoraj zakażenie potwierdzono u kolejnych 21 271 osób. Od początku pandemii zachorowało tam 2 872 941 osób.



Premier Francji Jean Castex poinformował, że od soboty przez co najmniej 15 kolejnych dni w całym kraju obowiązywać będzie od godz. 18 do rana godzina policyjna. Nie będzie dotyczyć osób wracających z pracy. Premier poinformował także, że od wszystkich podróżnych przybywających do Francji spoza Unii Europejskiej wymagany będzie negatywny test na koronawirusa. We Francji zamknięte pozostają restauracje, placówki kultury i miejsca rozrywki, a także wyciągi narciarskie.

Koronawirus w Niemczech

W Niemczech ostatniej dobry potwierdzono 19 790 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii zachorowało tam już 2 023 801 osób.



Do 31 stycznia przedłużono trwającą od połowy grudnia kwarantannę, która miała się pierwotnie zakończyć 10 stycznia. Rząd federalny i władze krajów związkowych wprowadziły też na początku stycznia nowe ograniczenia obowiązujące na terenie całego kraju. Dotychczas w prywatnych spotkaniach mogło brać udział najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych, od 11 stycznia członkowie jednego gospodarstwa domowego będą się mogli spotykać najwyżej z jedną inną osobą spoza swojego domu.



W powiatach, w których odnotowuje się najwięcej zakażeń, obywatele będą mogli się przemieszczać najdalej na 15 km wokół miejsca zamieszkania. Wszyscy przyjeżdżający do Niemiec będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie i na 48 godz. przed wjazdem do tego kraju, lub bezpośrednio po tym, przejść badanie na obecność koronawirusa. Zamknięte pozostaną szkoły i przedszkola, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu; restauracje prowadzą tylko sprzedaż na wynos.



Koronawirus we Włoszech

Wczoraj we Włoszech odnotowano 16 146 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii zachorowały tam 2 352 423 osoby.



Rząd Włoch przedłużył stan wyjątkowy do 30 kwietnia. Utrzymany został zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu oraz zakaz sprzedaży na wynos w barach po godzinie 18. Pozostaje w mocy godzina policyjna obowiązująca od godz. 22 do 5.



Koronawirus w Portugalii

W Portugalii potwierdzono wczoraj 10 663 nowe przypadki koronawirusa. W sumie odnotowano tam 528 469 zakażeń.



Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił wprowadzenie trwającego wstępnie miesiąc lockdownu w całym kraju. Zastrzegł, że placówki oświatowe pozostaną otwarte, podobnie jak najważniejsze instytucje państwowe. Nie przewidziano też ograniczeń w ruchu granicznym. Na terenie niemal całego kraju od soboty do poniedziałku obowiązuje zakaz opuszczania domu bez uzasadnionej przyczyny między godz. 13 a 5 rano. W najbardziej dotkniętych przez epidemię powiatach do 15 stycznia w dni powszednie godzina policyjna będzie trwała od godz. 23 do 5. W całym kraju ograniczono czas pracy sklepów i restauracji.



Koronawirus na Ukrainie

Wczoraj na Ukrainie potwierdzono 8 199 nowych przypadków koronawirusa, a 166 osób zmarło. Suma zakażeń w tym kraju to 1 146 963 przypadki.



Od 8 do 24 stycznia na Ukrainie w związku z epidemią COVID-19 obowiązują zaostrzone ograniczenia, zgodnie z którymi restauracje, bary, kawiarnie mogą obsługiwać klientów tylko na wynos, mają być zamknięte kina i teatry, siłownie oraz centra handlowo-rozrywkowe.

Szef rządu zapowiedział też, że władze nie planują kasować obowiązku noszenia maseczek i zachowywania społecznego dystansu do końca 2021 roku.



Jego zdaniem ukraiński system ochrony zdrowia jest gotowy do możliwego wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2. Jak dodał, spośród 63 tysięcy miejsc w szpitalach przeznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19 zajętych jest 21 tysięcy.

Koronawirus w Czechach

W Czechach, w których mieszka 10,69 mln ludzi, odnotowano wczoraj 8 076 nowych przypadków koronawirsa. Od początku pandemii zachorowało tam 874 676 osób.

W związku z wysoką liczbą nowych przypadków obowiązywanie wszystkich ograniczeń przedłużono co najmniej do 22 stycznia. Obejmują one m.in. zakaz wychodzenia z domu między godz. 21 a 5 rano, zamknięcie większości sklepów i zakładów usługowych, hoteli, restauracji i miejsc rozrywki, naukę zdalną w szkołach, a także zamknięcie stacji i wyciągów narciarskich.

W sumie zakażenie wirusem w tym kraju potwierdzono tam u 874 676 osób.

Koronawirus w Polsce

Wczoraj w Polsce odnotowano 7 675 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 386 osób zmarło. W sumie w naszym kraju potwierdzono już 1 422 200 infekcji wirusem SARS-CoV-2.

W Polsce co najmniej do końca stycznia obowiązują m.in. ograniczenia w działalności hoteli. Zgodnie z rozporządzeniem z zakwaterowania w hotelach mogą korzystać m.in. medycy, załogi samolotów, kierowcy transportu drogowego. Mogą działać hotele robotnicze lub dla pracowników sezonowych.



Została również ograniczona działalność galerii handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. obowiązuje zakaz handlu detalicznego. W galeriach mogą jednak działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Nie działają dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Cały czas utrzymują się obostrzenia m.in. działalność restauracji wyłącznie na wynos, a także ograniczenia liczby ludzi w sklepach i transporcie zbiorowym. Wciąż obowiązują także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godz. 10-12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.