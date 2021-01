Koronawirus w Europie. Kolejne kraje znów wprowadzają restrykcje

W całej Europie drastycznie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Władze kolejnych krajów wprowadzają następne lockdowny i obostrzenia. Zamknięte są szkoły, większość sklepów, w nocy obowiązuje godzina policyjna. Zamrożenie gospodarki i inne ograniczenia mogą zostać utrzymane nawet do Wielkanocy.

W Niemczech do 31 stycznia przedłużono trwającą od połowy grudnia kwarantannę, która miała się pierwotnie zakończyć 10 stycznia. Rząd federalny i władze krajów związkowych wprowadziły też na początku stycznia nowe ograniczenia obowiązujące na terenie całego kraju. Dotychczas w prywatnych spotkaniach mogło brać udział najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych, od 11 stycznia członkowie jednego gospodarstwa domowego będą się mogli spotykać najwyżej z jedną inną osobą spoza swojego domu.



W powiatach, w których odnotowuje się najwięcej zakażeń, obywatele będą mogli się przemieszczać najdalej na 15 km wokół miejsca zamieszkania. Wszyscy przyjeżdżający do Niemiec będą musieli poddać się 10-dniowej kwarantannie i na 48 godz. przed wjazdem do tego kraju, lub bezpośrednio po tym, przejść badanie na obecność koronawirusa. Zamknięte pozostaną szkoły i przedszkola, sklepy niesprzedające podstawowego asortymentu; restauracje prowadzą tylko sprzedaż na wynos.

W Anglii od 4 stycznia obowiązuje kolejna kwarantanna, wprowadzona w związku z szerzącym się tam nowym, bardziej zaraźliwym wariantem koronawirusa.



Przywrócono zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionego powodu, w odróżnieniu od poprzedniej blokady zamknięto też szkoły, chociaż czynne pozostają żłobki i przedszkola. Puby, bary i restauracje, które już wcześniej zostały zamknięte, nadal mogą działać w systemie na wynos i z dostawą, ale nie jest dopuszczona sprzedaż alkoholu na wynos. Zamknięte pozostają sklepy, które nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Prywatne spotkania są zasadniczo zabronione poza tzw. bańkami wsparcia obejmującymi osoby mieszkające samotnie lub koniecznością opieki nad dziećmi. Nie wiadomo na razie do kiedy będą utrzymane te restrykcje, premier Boris Johnson liczy na to, że będzie je można poluzować w połowie lutego.

Podobne ograniczenia obowiązują na terenie niemal całej Szkocji, w Irlandii Północnej i w Walii.



Zamkniętych jest większości sklepów

W Czechach obowiązywanie wszystkich ograniczeń przedłużono co najmniej do 22 stycznia. Obejmują m.in. zakaz wychodzenia z domu między 21 a 5 rano, zamknięcie większości sklepów i zakładów usługowych, hoteli, restauracji i miejsc rozrywki, naukę zdalną w szkołach, a także zamknięcie stacji i wyciągów narciarskich.

Rząd Słowacji zdecydował o zaostrzeniu ograniczeń w leżącej na południowym zachodzie kraju Nitrze i przyległym do niej powiecie. Od 11 stycznia, by wyjść z domu m.in. do pracy, na spacer lub z dziećmi do szkoły będzie trzeba mieć przy sobie negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. W regionie, w którym w ciągu ostatniego tygodnia zakażenie wykryto u ponad 1 proc. populacji przeprowadzane są masowe testy na obecność koronawirusa. Na terenie całej Słowacji obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej przyczyny, otwarte są jedynie sklepy spożywcze, apteki i stacje benzynowe, psy można wyprowadzać jedynie na odległość kilometra od miejsca zamieszkania.

Władze Węgier zapowiedziały utrzymanie związanych z epidemią ograniczeń do 1 lutego. Między godz. 20 a 5 rano obowiązuje godzina policyjna, nauka w szkołach średnich i na uczelniach prowadzona jest zdalnie, zamknięte są hotele i restauracje, zakazane jest też organizowanie zgromadzeń.

Zaostrzenie restrykcji sanitarnych

We Francji zamknięte pozostają restauracje, placówki kultury i miejsca rozrywki, a także wyciągi narciarskie. Do 20 stycznia przedłużono obowiązywanie trwającej od godz. 20 do 6 rano godziny policyjnej, podczas której z domu można wychodzić tylko w ściśle określonych celach, wypełniając specjalne zaświadczenie, które należy okazać w razie kontroli. W 15 departamentach ograniczenie wydłużono i domu nie można opuszczać już od godz. 18.

Większość regionów Hiszpanii ogłosiła zaostrzenie restrykcji sanitarnych wraz z nasileniem się epidemii. Władze Katalonii ogłosiły przedłużenie obowiązującego w regionie lockdownu do 24 stycznia. Utrzymano tym samym zakaz pracy placówek handlu i usług, które nie oferują dóbr podstawowych, a także obostrzenia w przemieszczaniu się pomiędzy gminami. W całej Hiszpanii od godz. 23 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna.



Premier Holandii Mark Rutte ogłosił na konferencji prasowej, że aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa, przedłuża lockdown o co najmniej trzy tygodnie - do 9 lutego. Szkoły i sklepy będą w całym kraju w dalszym ciągu zamknięte.

Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała, że uważa, iż należy przedłużyć lockdown, m.in. po to, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się brytyjskiego wariantu koronawirusa - podaje agencja Ritzau. Lockdown w tym kraju na razie ma obowiązywać do 17 stycznia. W Danii od połowy grudnia rząd właściwie ponownie zamknął kraj. Nieczynne są centra handlowe poza sklepami spożywczymi i aptekami, a nauczanie w szkołach odbywa się w sposób zdalny. Limit zgromadzeń został ograniczony do pięciu osób.

Zakaz opuszczania domu bez uzasadnionej przyczyny

Rząd Włoch przedłużył stan wyjątkowy do 30 kwietnia. Utrzymany został zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu oraz zakaz sprzedaży na wynos w barach po godzinie 18. Pozostaje w mocy godzina policyjna obowiązująca od godz. 22 do 5.

Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił wprowadzenie trwającego wstępnie miesiąc lockdownu w całym kraju. Zastrzegł, że placówki oświatowe pozostaną otwarte, podobnie jak najważniejsze instytucje państwowe. Nie przewidziano też ograniczeń w ruchu granicznym.

Na terenie niemal całego kraju od soboty do poniedziałku obowiązuje zakaz opuszczania domu bez uzasadnionej przyczyny między godz. 13 a 5 rano. W najbardziej dotkniętych przez epidemię powiatach do 15 stycznia w dni powszednie godzina policyjna będzie trwała od godz. 23 do 5. W całym kraju ograniczono czas pracy sklepów i restauracji.



Rząd Cypru ogłosił w piątek wprowadzenie od niedzieli trzytygodniowej kwarantanny. Podczas jej trwania mieszkańcy będą mogli wychodzić ze swoich domów tylko dwa razy dziennie po uprzednim wysłaniu specjalnego SMS-a. Wśród katalogu dozwolonych powodów opuszczenia domu są m.in. zakupy, praca, wizyta u lekarza, ale też spacer czy podróż nad morze, by popływać lub łowić ryby. Otwarte będą tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, zamknięte - szkoły, kina i place zabaw. Zabronione będą wszelkie spotkania towarzyskie.

Koronawirus w Chinach

W Chinach już 28 mln osób objętych lockdownem z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem

Z powodu ogniska COVID-19 w Hebeiu władze miast Shijiazhuang, Xingtai i Langfang objęły wszystkich mieszkańców domową kwarantanną, a w Pekinie zaostrzono kontrole. Alarm epidemiczny ogłosił również Heilongjiang na północnym wschodzie kraju, a liczące 5,2 mln mieszkańców miasto Suihua wprowadziło lockdown.