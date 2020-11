5406 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek (16 listopada) w Czechach, co jest najniższym od miesiąca dobowym przyrostem w dzień powszedni - podało ministerstwo zdrowia we wtorek (17 listopada). To mniej o 642 niż w poniedziałek przed tygodniem. W kraju jest 117 858 aktywnych infekcji.

Zdjęcie W Pradze powstał gigantyczny szpital polowy dla chorych na koronawirusa /Gabriel Kuchta /Getty Images

Łącznie od początku marca w kraju koronawirusem zakaziły się 465 523 osoby. Wyzdrowiało 341 249.

Z ostatnich danych resortu zdrowia wynika, że w szpitalach jest 6592 pacjentów z COVID-19, z których 1051 wymaga specjalistycznej opieki medycznej.

Szpitale dysponują rezerwą łóżek na oddziałach intensywnej terapii w wysokości 24 proc. Rezerwa miejsc, na których można podawać tlen, przekracza 30 proc.

Rośnie liczba zgonów w związku z COVID-19. W zeszłym tygodniu było od 130 do 200 zmarłych dziennie, w poniedziałek przybyło 85 zgonów, ale do po południa we wtorek te dane będą aktualizowane. W niedzielę zarejestrowano zgon 129 osób.

