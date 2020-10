Koronawirus w Australii: Żadnych nowych przypadków w Melbourne

Australijskie Melbourne znosi lockdown od najbliższej środy po tym, jak nie odnotowano tam żadnych nowych przypadków COVID-19 po raz pierwszy od czerwca tego roku.

Zdjęcie Koronawirus w Australii: Policyjny patrol na ulicach Melbourne /William West /AFP

Stan Wiktoria, którego stolicą jest Melbourne, znajdował się w epicentrum drugiej fali koronawirusa w Australii. Odnotowano tam 90 proc. z 905 krajowych zgonów na COVID-19.



W Melbourne lockdown został ogłoszony 111 dni temu. W poniedziałek 26 października władze poinformowały, że miasto jest już gotowe do ponownego otwarcia.

- Przy zerowej liczbie przypadków możemy powiedzieć, że teraz jest czas na zniesienie ograniczeń - powiedział Daniel Andrews, premier stanu Wiktoria.



W lipcu Wiktoria odnotowała wzrost liczby przypadków koronawirusa do ponad 700 dziennie, ale ograniczenia i godzina policyjna zmniejszyły tę liczbę.

Daniel Andrews pochwalił sześć milionów mieszkańców stanu: - To dzięki obywatelom, którzy przestrzegali zasad, współpracowali ze mną i moim zespołem, udało się zwalczyć drugą falę koronawirusa.

Od 28 października w Melbourne mieszkańcy będą mogli swobodnie opuszczać swoje domy, wszystkie sklepy detaliczne, restauracje, kawiarnie i bary zostaną ponownie otwarte, z ograniczeniem do 10 osób w pomieszczeniach. Wizyty w domach będą dozwolone, ale warunki zostaną ujawnione dopiero we wtorek. Będzie możliwość organizacji spotkań plenerowych do 10 osób. Wesela będą mogły odbywać się w udziałem 10 osób, a pogrzeby - 20 osób.

Od 8 listopada w Melbourne zniesiony zostanie limit w podróżowaniu wynoszący 25 km. Siłownie i studia fitness będą ponownie otwarte, wprowadzone zostaną większe limity klientów dla restauracji i barów.

Daniel Andrews powiedział, że stan jest dobrze przygotowany do "normalnych świąt Bożego Narodzenia", ale wezwał do zachowania ostrożności.

- Musimy być dzisiaj dumni, optymistyczni i pewni siebie, ale musimy też być bezpieczni, aby nie doszło do ponownych zachorowań - dodał.

W poniedziałek urzędnicy stanu zdrowia po raz pierwszy od czerwca nie zgłosili żadnych nowych infekcji ani nowych zgonów. Liczba aktywnych przypadków wyniosła 91.

