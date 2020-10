​Koronawirus utrzymuje się na banknotach blisko miesiąc. Nowe badania

Koronawirus utrzymuje się na powierzchni i pozostaje zakaźny aż do 28 dni w przypadku banknotów, szkła i stali nierdzewnej - ustalili australijscy naukowcy cytowani przez Reutersa.

Zdjęcie Koronawirus; zdj. ilustracyjne /HANDOUT/AFP /East News

Badanie przeprowadziła australijska rządowa jednostka naukowa CSIRO. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Virology Journal".

Australijczycy stwierdzili, że wirus utrzymuje się i może zakażać na gładkich powierzchniach do 28 dni. To więcej niż wirus grypy typu A - w tym przypadku jest to 17 dni.

Naukowcy podkreślili konieczność dezynfekowania powierzchni i mycia rąk w walce z epidemią koronawirusa.

Stwierdzono ponadto, że przeżywalność wirusa maleje w wysokich temperaturach - eksperyment przeprowadzono w 20, 30 i 40 stopniach Celsjusza.

Badacze odkryli także, iż białko i tłuszcz zawarte w płynach ustrojowych sprzyjają wirusowi - to by tłumaczyło zakażenia w zakładach mięsnych, występujące obficie nawet przy niskich temperaturach.

CSIRO podkreśla, że tego typu badania pomagają lepiej zrozumieć SARS-CoV-2, a co za tym idzie skuteczniej dopasowywać środki zaradcze.