W piątek w Szwecji odnotowano najwyższy od początku epidemii przyrost zakażeń koronawirusem - 9654 nowych przypadków. Premier Stefan Loefven ogłosił kolejne restrykcje w związku z epidemią COVID-19 i po raz pierwszy zalecił stosowanie maseczek w transporcie publicznym.

Zdjęcie Premier Szwecji po raz pierwszy zalecił stosowanie maseczek w transporcie publicznym /Jonas Gratzer /Getty Images

Od 24 grudnia wprowadzone zostaną limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, centrach handlowych oraz siłowni. - Jeśli to nie pomoże, obiekty te zostaną zamknięte - zapowiedział Loefven.

Reklama

W restauracjach przy stolikach siedzieć będą mogły maksymalnie cztery osoby zamiast ośmiu, a sprzedaż alkoholu w lokalach zostanie zakazana po godz. 20 zamiast po 22.

Publiczni pracodawcy mają stworzyć listę osób, których praca jest niezbędna na miejscu.

Zmiana stanowiska w sprawie maseczek

Największą zmianą jest dopuszczenie przez szwedzkie władze możliwości zasłaniania nosa i ust w środkach transportu publicznego. Jest to jednak tylko rekomendacja, a nie prawny przymus pod groźbą kary.

Pytany o zmianę stanowiska władz Szwecji w sprawie maseczek, dyrektor Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson odpowiedział, że "środek ten w innych krajach nie przyniósł oczekiwanych efektów, ale znaleźliśmy się w sytuacji, w której warto go zastosować".

Carlson podkreślił, że koronawirus rozprzestrzenia się obecnie w Szwecji w szybkim tempie, a doświadczenia innych krajów Europy wskazują, że staje się bardziej zakaźny.

Rekord zakażeń

W piątek w Szwecji odnotowano 9654 przypadki infekcji SARS-CoV-2 i jest to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Poprzedni rekord odnotowano dzień wcześniej. Ogólna liczba zakażeń w kraju to 367 120. W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło w Szwecji 100 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 7993.

Premier Loefven pytany o to, czy Szwecja nie za późno decyduje się na wprowadzenie restrykcji, odpowiedział, że "we właściwym czasie".

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !