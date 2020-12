Szczepionki przeciwko COVID-19 są konieczne, trzeba je rozprowadzić w sposób sprawiedliwy i muszą być dostępne dla wszystkich - to główne tezy liczącego 20 punktów dokumentu watykańskiej komisji do spraw pandemii oraz Papieskiej Akademii Życia. Stanowisko Stolicy Apostolskiej ogłoszonego we wtorek.

W dokumencie położono nacisk na niezbędną rolę szczepionki w pokonaniu pandemii i zapewnieniu ochrony zdrowia wszystkich ludzi. Przypomina się, że papież Franciszek zwracał uwagę na to, że szczepionki muszą być dostępne dla każdego.

W publikacji mowa jest o tym, że "zasady sprawiedliwości, solidarności i włączania powinny leżeć u podstaw każdej specyficznej i konkretnej interwencji w odpowiedzi na pandemię".

Przywołując niedawne słowa papieża, który w orędziu na Boże Narodzenie przestrzegał przed "nacjonalizmem" w podejściu do kwestii szczepionki, Watykan zaapelował do rządzących, by nie ulegali tej pokusie. Wezwał też do zapewnienia równych i sprawiedliwych dostaw preparatu, dając pierwszeństwo tym, którzy najbardziej go potrzebują. Jest też wezwanie do współpracy, a nie do rywalizacji.

"Jesteśmy wdzięczni wspólnocie naukowej"

Kierujący komisją do spraw pandemii kardynał Peter K. A. Turkson oświadczył: "Jesteśmy wdzięczni wspólnocie naukowej za opracowanie szczepionki w rekordowym tempie. Teraz naszym zadaniem jest to, by zagwarantować, aby była dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dla najsłabszych".

"To kwestia sprawiedliwości" - dodał cytowany w komunikacie Watykanu kardynał, który jest prefektem dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka. "Musimy raz na zawsze pokazać, że jesteśmy jedną rodziną ludzką" - oznajmił.

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział zaś, że pandemia ukazała wzajemne więzi łączące całą ludzkość.