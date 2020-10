Koronawirus. Stan alarmowy w Madrycie

Hiszpański rząd w piątek (9 października) przywrócił w Metropolii Madrytu stan alarmowy - pierwszy stopień stanu wyjątkowego. Zrobił to dzień po werdykcie Sądu Najwyższego nakazującym rezygnację z obowiązujących od początku października obostrzeń. Stolica Hiszpanii jest miastem najbardziej dotkniętym COVID-em.

Tylko w ciągu ostatniej doby w Madrycie wykryto 2265 nowych przypadków COVID-19 - najwięcej ze wszystkich miast. A co trzecim chorym, u którego zdiagnozowano w Hiszpanii koronawirusa, jest mieszkaniec stolicy. Na każde 100 tysięcy mieszkańców w Madrycie choruje 591,6 osób. (dla porównania, w Polsce zapadalność wynosi 17,4 osoby na 100 tys. mieszkańców). Aby kontrolować sytuację, 2 października w liczącej prawie 5 milionów osób metropolii wprowadzono obostrzenia ograniczające mobilność. Władze autonomii zaskarżyły je do Sądu Najwyższego i wczoraj ten przychylił się do ich żądań.

Ogłoszony przez rząd stan alarmowy obejmie Madryt i okalających go dziewięć gmin, m.in. zamieszkały przez Polonię, 200-tysięczny Alcala de Henares. Jak zapewnił rząd, zasady stanu alarmowego są łagodniejsze od tych obowiązujących w marcu. - Są to te same zasady, jakie trzeba było przestrzegać w Madrycie jeszcze wczoraj - informował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Salvador Illa.

Oznacza to, że mieszkańcy metropolii będą mogli wychodzić z domów, jednak nie będą mogli opuszczać granic miast (gmin) o ile nie okażą dokumentów, że pracują lub studiują poza swoim miejscem zamieszkania. Restauracje czynne będą do 22.00, a w hotelach będzie zajęta najwyżej połowa miejsc. Spotkania towarzyskie ograniczono do sześciu osób a w świątyniach do jednej trzeciej wiernych. W pogrzebach zaś będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.

Podejmując decyzję, rząd skorzystał ze 116 artykułu Konstytucji, który pozwala na 15-dniowe wprowadzenie stanu alarmowego. Aby dać administracji miasta sprzeciwiającej się obostrzeniom czas do namysłu, nadzwyczajne posiedzenie opóźniono o trzy godziny. Stan alarmowy zostanie wprowadzony jeszcze dzisiaj. O jego przedłużeniu zdecyduje hiszpański parlament.

