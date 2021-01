Premier Włoch Giuseppe Conte zarzucił producentom szczepionek przeciwko koronawirusowi poważne naruszenie kontraktów na ich dostawy. Opóźnienia "przynoszą ogromne szkody Włochom i innym krajom europejskim" - dodał i zapowiedział kroki prawne.

Zdjęcie Szczepienia we Włoszech /AFP

Szef rządu napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że opóźnienia w dostawach i redukcja produkcji szczepionek mają "bezpośrednie konsekwencje dla życia i zdrowia obywateli oraz dla tkanki gospodarczo-społecznej już poważnie dotkniętej przez rok pandemii".

"Podejmiemy - dodał Conte, odnosząc się do opóźnień ze strony koncernu AstraZeneca - wszystkie działania prawne, jak już robimy to wobec Pfizera/BioNTech, by żądać poszanowania zobowiązań kontraktowych i by w każdej formie chronić naszą wspólnotę narodową".

Kroki prawne wobec Pfizera zapowiedział już wcześniej urząd włoskiego komisarza do spraw pandemii, odpowiedzialnego za kampanię szczepień.

Premier dodał, że minister zdrowia Roberto Speranza oraz komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri spotkali się w trybie pilnym z kierownictwem włoskiego oddziału AstraZeneca, które potwierdziło zmniejszenie zdolności produkcyjnych.

"Wszystko to jest niedopuszczalne. Nasz plan szczepień, zaaprobowany przez włoski parlament i ratyfikowany także przez konferencję Państwo-Regiony został opracowany na podstawie zobowiązań kontraktowych dobrowolnie wziętych na siebie i podpisanych przez firmy farmaceutyczne z Komisją Europejską" - zaznaczył Conte.

Ponadto przypomniał, że Pfizer/BioNTech zakomunikował spowolnienie dystrybucji dawek szczepionki w krajach europejskich, które już zostały zaprogramowane. "To przynosi szkody takim krajom, jak Włochy, które działają szybciej. Włoskie regiony są zmuszone zwolnić podawanie nowych szczepionek, by zapewnić drugą dawkę osobom już zaszczepionym" - oświadczył premier.