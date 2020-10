Premier Pedro Sanchez wezwał w czwartek (29 października) władze wspólnoty autonomicznej Madrytu do objęcia regionu kordonem sanitarnym na co najmniej tydzień. Zdaniem szefa rządu miałoby to pomóc w walce z opanowaniem epidemii COVID-19. Podobne restrykcje wprowadzono już w dziewięciu regionach kraju.

Zdjęcie Premier Hiszpanii Pedro Sanchez /AFP

Decyzję o objęciu wspólnot kordonem sanitarnym podejmują władze regionalne. Sanchez wezwał do natychmiastowych działań szefową wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso.

- Kierujemy się wskazówkami epidemiologów. Twierdzą oni, że sytuacja jest bardzo poważna. Wspólnotę autonomiczną Madrytu trzeba natychmiast zamknąć na co najmniej siedem dni - powiedział Sanchez podczas czwartkowej debaty w hiszpańskim parlamencie.

Na mocy przepisów o kordonie sanitarnym mieszkańcy mogą opuszczać swój region tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak konieczność udania się do pracy czy na uczelnię albo opieka nad chorym członkiem rodziny.

Kordony sanitarne w innych autonomicznych regionach

Do czwartkowego popołudnia kordonem sanitarnym w Hiszpanii zostało objętych w całości dziewięć z siedemnastu wspólnot autonomicznych tego kraju, a także dwie hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej: Ceuta i Melilla.

W środę zakaz wjazdu i wyjazdu z terenu wspólnoty wydały władze Murcji, Kastylii-La Manchy, Kastylii-Leonu oraz Andaluzji. W tym ostatnim regionie kordonem sanitarnym wcześniej objęta została tylko część prowincji Grenada.