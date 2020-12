Ponad pół miliona osób zostało już w Wielkiej Brytanii zaszczepionych przeciwko koronawirusowi - poinformował premier Boris Johnson.

- Dziś mogę ogłosić, że ponad pół miliona ludzi w Wielkiej Brytanii otrzymało już pierwszą dawkę - powiedział Johnson na konferencji prasowej. - Uważam, że jest to powód do nadziei i pewności - dodał.

Zapytany o to, jaka część z tych szczepień odbyła się w szpitalach, a jaka w domach opieki, odpowiedział, że "ogromna większość dawek trafia do osób w wieku powyżej 80 lat i osób z problemami zdrowotnymi", i zapewnił, że dokładniejsze statystyki zostaną podane, jak tylko będą dostępne.

8 grudnia Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zaczęła stosowanie szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech. Ponieważ wymaga ona przechowywania w temperaturze -70 stopni Celsjusza, przez pierwszy tydzień podawano ją tylko w wyznaczonych szpitalach. W zeszły wtorek w Anglii rozpoczęły się szczepienia także w przychodniach, zaś w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej prowadzone są już też w domach opieki.

Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 40 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, co wystarczy dla 20 mln osób, ponieważ do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki przyjęte w odstępie 21 dni. Szczepienia w Wielkiej Brytanii są darmowe i nieobowiązkowe. Pierwszą osobą, która otrzymała szczepionkę poza fazą testów, została Margaret Keenan, 90-letnia mieszkanka Coventry w środkowej Anglii.

