Koronawirus. Ponad 10 tys. nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii

Kolejne pięć osób w ciągu 28 dni od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa zmarło. W niedzielę odnotowano sześć zgonów.



Z oficjalnych danych wynika również, że 81,9 proc. wszystkich dorosłych otrzymało pierwszą szczepionki przeciw COVID-19, podczas gdy 59,7 proc. miało obie dawki.

Delta szaleje na Wyspach

Przyczyną wysokiej liczby nowych zakażeń SARs-CoV-2 w Wielkiej Brytanii jest szerzący się tam wariant Delta, zwany wcześniej indyjskim - najbardziej zakaźny spośród dotychczas rozpoznanych.



W ubiegłym tygodniu brytyjski minister zdrowia Matt Hancock informował, że wariant Delta odpowiada już za 96 proc. nowych przypadków, rośnie liczba zakażeń, a także osób przyjmowanych do szpitali.



W związku z rozwojem epidemii na Wyspach przesunięto tam planowany pierwotnie na 21 czerwca termin znoszenia restrykcji - ma on nastąpić 19 lipca.



