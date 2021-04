Ponad 3 mln ofiar i 150 mln zakażeń - to najnowsze statystyki dotyczące pandemii koronawirusa na świecie. Zestawienie przedstawiła agencja AFP, opierając się na oficjalnych danych. Najwięcej przypadków COVID-19 odnotowano w USA - 32,28 mln, Indiach - 18,76 mln oraz Brazylii - 14,59 mln.

Zdjęcie Już ponad 150 mln wykrytych przypadków COVID-19 na świecie /PAP/EPA/DIEGO AZUBEL /PAP

Jak podkreśla AFP, liczba nowych przypadków zakażenia notowanych dziennie na całym świecie jest obecnie najwyższa od wybuchu pandemii. Od dwóch tygodni utrzymuje się ona na poziomie ponad 800 tys. dziennie, a 23 kwietnia po raz pierwszy przekroczyła 900 tys.

Efekt fali zakażeń w Indiach

Tak szybkie tempo rozprzestrzeniania się wirusa to w dużej mierze efekt potężnej i wciąż rosnącej fali zakażeń w Indiach, gdzie notowanych jest ponad 40 proc. wszystkich przypadków na świecie, choć i tak są to dane zaniżone. Mimo spadkowego trendu wysokie bilanse nowych zakażeń rejestrowane są także w Brazylii, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia wykrywano ok. 60 tys. infekcji dziennie, USA (54 tys.) i Turcji (41 tys.).

Od początku pandemii najwięcej przypadków zakażeń odnotowano w USA - 32,28 mln, Indiach - 18,76 mln oraz Brazylii - 14,59 mln. Pod względem liczby stwierdzonych zgonów na pierwszym miejscu również znajdują się USA - 575 193, a następnie Brazylia - 401 186 i Meksyk - 216 447.