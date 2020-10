Rząd Słowacji zdecydował w czwartek, że w kraju zostanie wprowadzony częściowy zakaz wychodzenia z domów powiązany z ogólnokrajowymi testami na SARS-CoV-2, które będą wykonywane przez kolejne trzy weekendy. Sklepy i zakłady usługowe będą mogły pracować normalnie.

Na wieczornej konferencji prasowej po wielogodzinnym posiedzeniu centralnego sztabu kryzysowego i rządu premier Igor Matovicz powiedział, że eksperci zalecali wprowadzenie natychmiastowego lockdownu w kraju. Po długich dyskusjach cała koalicja zgodziła się na niewprowadzanie ograniczeń związanych z gospodarką. Na konferencji prasowej wystąpili szefowie wszystkich partii tworzących gabinet Matovicza.

Premier poinformował, że od poniedziałku 26 października nauka w szkołach powyżej pierwszych klas szkół podstawowych będzie przez pięć tygodni odbywać się zdalnie. Normalnie będą działać żłobki i przedszkola. Pozostałe ograniczenia powiązano z testami na obecność koranawirusa.

Pierwsze pilotażowe testy będą wykonane w piątek, sobotę i niedzielę w trzech powiatach przy polskich granicach - w Dolnym Kubinie, Twardoszynie i Namiestowie na Orawie oraz w Bardejowie w północno-wschodniej Słowacji, także w pobliżu Polski. W tych czterech powiatach koronawirus szerzy się najszybciej. Testy zostaną tam powtórzone po tygodniu. Wtedy - 30, 31 października i 1 listopada - rozpoczną się też testy wszystkich pozostałych mieszkańców Słowacji, które zostaną powtórzone w dniach 6, 7 i 8 listopada.

Nie zrobisz testu? Możesz wyjść z domu w godzinach od 1 w nocy do 5 rano

Dla mieszkańców tych czterech powiatów od soboty 24 października do 1 listopada zostaje wprowadzony zakaz wychodzenia, powiązany z wynikami testów. Osoby, które nie poddadzą się testom, będą mogły wychodzić z domów w godzinach od 1 w nocy do 5 rano, a także przez cały dzień w celu wykonania testów, po zakupy spożywcze lub do apteki, aby udać się na pogrzeb lub wyprowadzać zwierzęta domowe w odległości do 100 metrów od domów.



Osoby, które poddadzą się testom i będą miały negatywny wynik, dodatkowo będą mogły: iść do pracy, zaprowadzić dzieci do szkoły, pójść do banku, serwisu samochodowego oraz odwiedzić lasy lub parki, ale tylko na terenie własnego powiatu.

Te same zasady w terminie od 24 października do 1 listopada będą obowiązywać tych mieszkańców Słowacji, którzy będą testowani w czasie weekendu obejmującego Dzień Wszystkich Świętych. Później osoby z pozytywnym wynikiem będą musiały pozostać w kwarantannie. Z negatywnym wynikiem testu będzie można poruszać się bez ograniczeń.

Premier Matovicz nie wykluczył, że zakaz wychodzenia będzie obowiązywać jeszcze w tygodniu rozpoczynającym się od 2 listopada.

