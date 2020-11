​Koronawirus. Liczba przypadków wykrytych w Europie przekroczyła 15 mln

Według danych zgromadzonych przez agencję Reutera liczba przypadków koronawirusa wykrytych w Europie przekroczyła w piątek (20 listopada) 15 milionów. Kontynent odnotowuje wyraźny wzrost liczby infekcji wraz z nadejściem zimy - ich łączna liczba rośnie średnio o milion co cztery dni.

Zdjęcie Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne /MATTEO CORNER /PAP/EPA

Jak dotąd w Europie odnotowano co najmniej 15 046 656 zgłoszonych zakażeń i 344 401 zgłoszonych zgonów spowodowanych przez koronawirusa, co stanowi jedną czwartą wszystkich zgłoszonych zakażeń i zgonów na świecie - informuje Reuters. Rozprzestrzenienie się SARS-CoV-2 do poziomu pięciu milionów wykrytych przypadków zajęło prawie dziewięć miesięcy. Do tego, by łączna liczna zakażonych wzrosła o kolejne 10 milionów, wystarczyły mniej niż dwa miesiące - podkreśla Reuters.

Reklama

Z zaledwie jedną dziesiątą światowej populacji Europa odpowiada za 26 proc. globalnej liczby przypadków, która wynosi obecnie 56,9 mln i co czwarty z 1,3 mln zgonów na świecie. Spośród 100 zakażeń ostatnio zgłoszonych na całym świecie około 39 zostało odnotowanych w krajach europejskich.

Francja najciężej dotkniętym krajem w Europie

Najbardziej dotkniętym epidemią krajem w regionie jest Francja, która wyprzedziła Rosję. W skali globalnej Francja ustępuje tylko Stanom Zjednoczonym, Indiom i Brazylii. Według danych agencji Reuters Francja i Rosja odpowiadają za około 27 proc. wszystkich przypadków w Europie.

Za około jednej trzeciej przypadków wykrytych zakażeń oraz za 24 proc. zgonów w regionie odpowiada Europa Wschodnia. Polska, Czechy, Rosja i Ukraina pozostają jednymi z najbardziej dotkniętych krajami w Europie pod względem liczby przypadków na mieszkańca - informuje Reuters.