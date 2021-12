Koronawirus. Koktajl przeciwciał zwalcza 37 mutacji Omikrona

"Wstępne badania wykazały, że nasz koktajl przeciwciał jest skuteczny przeciw najnowszemu wariantowi Omikron, jak również wszystkim pozostałym wariantom zdefiniowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako niepokojące (VoC - Variant of Concern)" - oświadczył szef pionu badawczego GlaxoSmithKline Hal Barron.

W miniony czwartek terapia przeciwciałami została zatwierdzona w Wielkiej Brytanii.



Koronawirus w Polsce Rzecznik Praw Dziecka o szczepieniach dzieci: Powinno być poważne zalecenie

Preparat występujący pod nazwą Xevudy jest obecnie dopuszczony do użycia w nagłych przypadkach m.in. w Stanach Zjednoczonych.



Sotrovimab to eksperymentalne przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania kliniczne wykazały, że może ono zarówno uniemożliwiać wnikanie wirusa do zdrowych komórek, jak i usuwać zakażone komórki. Nowa terapia przeciwciałami do stosowania u osób chorych na COVID-19 w badaniach klinicznych zmniejszyła ona ryzyko hospitalizacji i śmierci o 79 proc.

Reklama

Preparat Sotrovimab/Xevudy podawany przez kroplówkę

Lek Sotrovimab, występujący też pod nazwą Xevudy, podawany jest dożylnie przez kroplówkę i wiąże się z wirusem, aby powstrzymać go przed wejściem do ludzkich komórek. To druga tego rodzaju terapia, która została dopuszczona przez brytyjski Urząd Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA).



Podobnie jak Ronapreve, preparat osiąga największą skuteczność, jeśli jest podawany na wczesnym etapie infekcji - MHRA zaleca stosowanie obu w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Może być podawany osobom powyżej 12. roku życia, które ważą ponad 40 kg, mają łagodne do umiarkowanych objawów COVID-19 i przynajmniej jeden czynnik zwiększający ryzyko poważnego przebiegu choroby.



Nowe obostrzenia. Część z nich ma obowiązywać w całym kraju



Firma farmaceutyczna GSK, która wyprodukowała lek, poinformowała w ubiegłym tygodniu, że lek celuje w część białka kolca wirusa, która nie uległa jeszcze dużym zmianom lub mutacjom.



- Jest to kolejna terapia, która okazała się skuteczna w ochronie osób najbardziej narażonych na COVID-19, i sygnalizuje to kolejny znaczący krok naprzód w naszej walce z tą wyniszczającą chorobą - oświadczyła szefowa MHRA June Raine. Brytyjski rząd zamówił 100 tys. dawek Sotrovimabu.