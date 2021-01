Koronawirus. Izrael zatwierdził szczepionkę Moderny przeciw COVID-19

Izraelskie władze wydały pozytywną decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 opracowanej przez amerykańską firmę Moderna. Izrael jest trzecim krajem na świecie, który zatwierdził ten produkt.

Zdjęcie Szczepionka Moderny została zaakceptowana przez kolejny kraj /JOSEPH PREZIOSO /AFP

O decyzji izraelskiego ministerstwa zdrowia poinformował producent szczepionki w oświadczeniu, dodając, że Izrael zamówił sześć milionów dawek preparatu. Pierwsze dostawy mają trafić do tego kraju jeszcze w styczniu.

To druga po Pfizer-BioNTech szczepionka dopuszczona do użytku w Izraelu, który jak dotychczas zdołał zaszczepić ponad 14 proc. swoich obywateli, co jest najwyższym współczynnikiem na świecie.

Izrael jest pierwszym krajem poza Ameryką Północną, który wydał zgodę na użycie szczepionki Moderny na swoim terytorium. Wcześniej zrobiły to USA i Kanada. W poniedziałek preparat był przedmiotem dyskusji ekspertów Europejskiej Agencji Leków, jednak unijny urząd nie podjął ostatecznej decyzji, odkładając ją na środę 6 stycznia.

Moderna zapowiedziała, że wyprodukuje w tym roku co najmniej 600 mln dawek swojej szczepionki, czyli o 100 mln więcej od dotychczasowych prognoz.