Na całym świecie dziennie podaje się niemal 38 mln dawek szczepionki. Według danych portalu w Europie zaszczepionych jest już 39,2 proc. mieszkańców, w Ameryce Północnej 37,7 proc., w Ameryce Południowej 19,4 proc., a w Azji 10,8. W krajach najbiedniejszych jest to jednak mniej niż 1 proc. ludności.

Najgorsza pod tym względem sytuacja jest w Afryce, gdzie zaszczepiono zaledwie 1,7 proc. osób. Na zamieszkanym przez 1,3 mld ludzi kontynencie podano 68,5 mln dawek - mniej niż we Francji (71 mln), Turcji (73 mln) czy Brazylii (140 mln).



Ile osób zmarło na koronawirusa?

Od wybuchu pandemii na świecie koronawirusem zaraziło się niemal 200 mln osób, a 4,2 mln zmarło na Covid-19.



W miarę pojawiania się coraz większej liczby wariantów SARS-CoV-2, w tym szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Delta, osoby zaszczepione i nieszczepione zastanawiają się, ile ochrony zapewniają różne szczepionki.



Według informacji producenta preparat Pfizer/BioNTech jest w 88 proc. skuteczny przeciwko Delcie w porównaniu do 93,7 proc. przeciwko pierwotnej odmianie, która pojawiła się w Chinach pod koniec 2019 r.



Jednak dane, którymi obecnie dysponujemy, nie są pełne, a czasami wręcz sprzeczne. Na przykład statystyki izraelskiego ministerstwa zdrowia sprzed ponad tygodnia wskazują, że szczepionka Pfizer/BioNTech jest skuteczna tylko w 41 proc. w przypadku objawowych infekcji wywołanych przez dominujący w kraju wariant Delta. Opublikowane w tym samym tygodniu w "The New England Journal of Medicine" badanie brytyjskie wykazało, że ten sam preparat jest skuteczny w 88 proc.



Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19

Szczepionki na bazie mRNA firm Pfizer/BioNTech i Moderna mogą być mniej skuteczne w ograniczaniu przenoszenia bardziej zaraźliwego wariantu Delta, ale dostępne dane z wielu krajów wskazują, że dwie wspomniane szczepionki czy preparat AstraZeneca są w ok. 80-95 proc. skuteczne w zapobieganiu hospitalizacji czy zgonom z powodu zakażenia wariantem Delta.

Niektóre kraje były w stanie zaszczepić większość swojej populacji, jak np. Malta (86 proc. w pełni zaszczepionych), Zjednoczone Emiraty Arabskie (70 proc.), Urugwaj (64 proc.) czy Bhutan (62 proc.), podczas gdy inne nie mają szczepionek, by zaszczepić personel medyczny i inne grupy wysokiego ryzyka.