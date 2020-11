Koronawirus. Hongkong znacznie zaostrza restrykcje. Tylko dwie osoby mogą się spotkać

Spotkania zostają ograniczone do dwóch osób – to jeden z nowych przepisów, które od środy (2 grudnia) zaczną obowiązywać w Hongkongu. W związku z pandemią koronawirusa zamknięto też salony karaoke i centra gier, a większość urzędników państwowych dostała nakaz pracy z domu – informuje "The Guardian".

Zdjęcie W Hongkongu mieszka ponad 7,4 milionów osób /AFP

Nowe obostrzenia - o których poinformowano w poniedziałek - poszerzają listę tych, które zostały ogłoszone w niedzielę (29 listopada). Przypomnijmy, że wczoraj władze zdecydowały o zamknięciu szkół do końca roku.

Reklama

Poza centrami gier i karaoke Hongkong zamyka także parki rozrywki.



Otwarte pozostaną siłownie i centra sportowe - ale jak informuje "The Guardian" - jednocześnie mogą tam przebywać maksymalnie dwie osoby.



Skrócono także godziny przebywania w restauracjach do godz. 22, przy czym przy stole mogą siedzieć tylko dwie osoby. Ograniczono także zgromadzenia - z czterech osób do dwóch.



W poniedziałek w Hongkongu, które zamieszkuje ponad 7,4 milionów osób odnotowano 76 nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

***

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców

Wideo Ile w organizmie utrzymuje się żywy koronawirus? Ekspert o szczegółach