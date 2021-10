Od połowy października we Włoszech we wszystkich miejscach pracy trzeba mieć tzw. Green Pass, wystawiany na podstawie szczepienia przeciwko COVID-19, wyleczenia z wirusa lub negatywnego wyniku testu.

Sprzeciw włoskiego prezentera

Wraz z wejściem w życie tego dekretu rządu szef i zarazem prezenter stacji telewizyjnej w mieście Fano - Marco Ferri początkowo zawiesił swój program informacyjny. Nie może wejść do studia, bo nie ma przepustki sanitarnej.



Włoska prasa wyjaśniła, że jest on przeciwnikiem obowiązku Green Pass, nie zaszczepił się i nie zamierza robić testów co kilka dni, by wejść do siedziby redakcji.



Dlatego Ferri program swój poprowadził pod gołym niebem na terytorium republiki San Marino, 10 metrów od granicy z Włochami i na tle napisu "Witajcie na ziemi wolności".



"Niepotrzebny gest"

To była ewidentna prowokacja, ale i niepotrzebny gest w kulminacyjnym momencie udanej kampanii szczepień - podkreślono w mediach.

Wśród komentarzy pojawiły się i takie, że widok dziennikarza stojącego na ulicy dlatego, że nie może wejść do studia, przypomina o tym, że wobec wymogu posiadania przepustki równi są wszyscy. Premier Mario Draghi pokazał we wtorek przepustkę sanitarną podczas wizyty w firmie w Bari.



We Włoszech zaszczepiono już 82 procent ludności.