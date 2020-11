Jak poinformowała szefowa biura byłego prezydenta Anna Kulikowska: - Zakażony koronawirusem były prezydent Bronisław Komorowski trafi do szpitala w Warszawie. Jego stan jest stabilny, do tej pory był hospitalizowany w Sejnach, obecnie jest karetką przewożony do stolicy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Jacek Dominski /REPORTER /Reporter

O tym, że Bronisław Komorowski jest zakażony koronawirusem, informował 12 listopada portal Onet. Dyrektor biura byłego prezydenta zapewniła w rozmowie, że stan jego zdrowia jest stabilny.

Prezydent trafi do "lepszego szpitala"

Reklama

- Pan prezydent był wcześniej w szpitalu w Sejnach i tam lekarze w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjęli decyzję, że lepsze specjalistyczne szpitale dla tego typu pacjentów z koronawirusem są w Warszawie. Stan jest stabilny, nic się nie pogorszyło, pan prezydent jest po prostu przewożony do lepszego szpitala - powiedziała Kulikowska.

Wcześniej informacje o tym, że Bronisław Komorowski jest właśnie transportowany do jednego ze stołecznych szpitali podały portale: Onet i fakt.pl.

Ładowanie...

Ładowanie...