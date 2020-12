Świąteczny lockdown w Londynie i południowo-wschodniej Anglii. Rząd Borisa Johnsona w ostatniej chwili wycofał się z planów, by na Boże Narodzenie pozwolić ludziom na spotkania w gronie maksymalnie trzech gospodarstw domowych. Mieszkańcy będą musieli zostać w domach. Zaostrzenie zasad ma związek z odkrytą niedawno na Wyspach nową mutacją koronawirusa.

Nowy, czwarty poziom restrykcji obowiązywać będzie w całym Londynie oraz części południowo-wschodniej i wschodniej Anglii, m.in. w hrabstwach Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Hertfordshire, Essex, a także miastach Bedford, Milton Keynes, Luton i Portsmouth. Pozostanie on w mocy przynajmniej przez dwa tygodnie, a pierwszy przegląd sytuacji nastąpi 30 grudnia.

"Wirus zmienia swoje metody"

- Wiem, jak bardzo będzie to rozczarowujące, ale przez całą tę pandemię mówiliśmy, że musimy i będziemy kierować się nauką. Kiedy nauka się zmienia, musimy zmienić naszą odpowiedź. Kiedy wirus zmienia swoje metody ataku, musimy zmienić naszą metodę obrony i jako wasz premier szczerze mówię, że nie widzę żadnej alternatywy - powiedział Boris Johnson na zwołanej naprędce konferencji prasowej na Downing Street.

- Moim obowiązkiem jest podejmowanie trudnych decyzji - mówił. Mieszkańcy tych terenów muszą zostać w domu, poza nielicznymi wyjątkami. Sklepy niesprzedające podstawowych produktów muszą zostać zamknięte - podobnie, jak sale gimnastyczne, centra rozrywki i gabinety kosmetyczne - wyliczał premier.



Według nowych zasad ludzie nie powinni przybywać do tej strefy ani też jej opuszczać. Ich mieszkańcy nie mogą nocować poza domem. Będzie się można spotkać tylko z jedną osobą i to tylko w przestrzeni publicznej, na zewnątrz - na przykład w parku.

- Robimy to z ciężkim sercem - podkreślił premier, który jeszcze kilka dni temu mówił, że nie chce pozbawiać ludzi możliwości świętowania Bożego Narodzenia.





Ograniczenie poluzowania na święta

W pozostałych częściach Anglii zasady również zostaną zaostrzone. Na obszarach z poziomem restrykcji od 1 do 3 spotkania maksymalnie trzech gospodarstw domowych będą możliwe tylko w dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia, a nie przez pięć dni, jak wcześniej planowano.

Polscy emigranci będą musieli odwołać wyjazdy

Polacy żyjący w Londynie i większości południowo-wschodniej Anglii będą musieli odwołać świąteczne wyjazdy do kraju.

- Osoby z czwartej strefy nie będą mogły wyjeżdżać za granicę, poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak podróże związane z pracą - oświadczył Johnson na konferencji prasowej.

Nowa mutacja

Zaostrzenie zasad ma związek ze zidentyfikowanym niedawno na Wyspach nowym wariantem koronawirusa . Wykryto go w zeszłym tygodniu podczas rutynowych badań w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii.

Jak do tej pory potwierdzono ponad 1000 przypadków zakażenia nim na prawie 60 różnych obszarach geograficznych - przeważnie na południu Anglii, ale pojedyncze przypadki zidentyfikowano też w Szkocji i Walii. Zdaniem naukowców zapewne nie został on przywieziony z zagranicy, lecz jest rodzimego pochodzenia.

Eksperci uważają, że nie powoduje on groźniejszego przebiegu choroby, ale łatwiej się rozprzestrzenia.





Premier podkreślił, że nie ma też przesłanek, by zakładać, że szczepionki okażą się w przypadku nowego wariantu mniej skuteczne.

Ponad 27 tys. zakażeń w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 27 052 nowe zakażenia koronawirusem, wskutek czego łączna ich liczba przekroczyła dwa miliony. Zarejestrowano też 534 kolejne zgony z powodu COVID-19.

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest niższa od tej z piątku o 1455, ale aż o 5550 wyższa od bilansu z poprzedniej soboty. Nadal najtrudniejsza sytuacja jest w Walii, gdzie po raz kolejny pobity został dobowy rekord zakażeń - stwierdzono ich 3065.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 004 219, co oznacza, że Wielka Brytania ponownie wyprzedziła Turcję i stała się szóstym państwem świata, gdzie przekroczony został poziom dwóch milionów. Więcej wykrytych zakażeń jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

