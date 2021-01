Koronawirus. Badanie: Ryzyko poważnych objawów COVID-19 u dzieci jest niskie

Według szwedzkich statystyk tylko jedno na 130 tys. dzieci było z powodu COVID-19 leczone na oddziale intensywnej terapii w okresie od 1 marca do 30 czerwca. Z 15 tak leczonych dzieci, 4 miało przy tym inne schorzenia.

Naukowcy z Instytutu Karolinska zwracają uwagę, że dotychczas w niewielu badaniach sprawdzano ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji koronawirusem u dzieci, przy otwartych szkołach. Okazją do takiej analizy była decyzja Szwecji, która wiosną 2020 pozostawiła otwarte przedszkola i szkoły dla młodszych uczniów. Jej wyniki są istotne, ponieważ według UNESCO w 195 krajach szkoły przynajmniej częściowo były zamykane.

Szwedzcy naukowcy sprawdzili, ile dzieci w wieku od 1 do 16 lat było leczonych na oddziale intensywnej terapii z powodu COVID-19 lub związanego z chorobą dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ((MIS-C - Multisystem inflammatory syndrome in children).

W czasie od 1 marca do 30 czerwca takiego leczenia potrzebowało piętnaścioro dzieci w tym wieku.

Dobre przeczucie

- Odpowiada to 0,77 pacjenta na 100 tys. dzieci w tej grupie wiekowej. Czworo z nich miało też inne choroby. Żadne z tych dzieci nie zmarło w czasie dwóch miesięcy od leczenia - informuje prof. Jonas F. Ludvigsson, główny autor pracy opublikowanej na łamach "New England Journal of Medicine".

Siedmioro spośród piętnaściorga dzieci cierpiało na MIS-C, czworo potrzebowało inwazyjnej mechanicznej wentylacji.

Najczęściej na oddziale intensywnej terapii dzieci przebywały przy tym przez cztery dni.

- To bardzo pocieszające, że COVID-19 z poważnym przebiegiem, zdefiniowana jako wymagająca leczenia na oddziale intensywnej terapii występuje u dzieci tak rzadko pomimo otwartych w czasie pandemii szkół - mówi prof. Ludvigsson.

- Następnym krokiem będzie obserwacja leczonych na intensywnej terapii dzieci, aby sprawdzić, czy zupełnie wyzdrowiały. Moje przeczucie mówi, że dzieci, które były poważnie chore z powodu MIS-C, prawdopodobnie, ostatecznie, całkowicie zdrowieją - dodaje.