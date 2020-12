Koncern farmaceutyczny AstraZeneca przedłożył Europejskiej Agencji Leków (EMA) pełną dokumentację dotyczącą swojej szczepionki na COVID-19. Na podstawie tych materiałów EMA może podjąć decyzję o ewentualnym dopuszczeniu preparatu na rynek - poinformował rzecznik firmy.

Zdjęcie Szczepionka przeciw koronawirusowi, opracowana przez koncern AstraZeneca /Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Dodał, że AstraZeneca dostarczała dane stopniowo, w miarę rozwoju prac nad szczepionką i będzie ściśle współpracować z EMA, aby mógł się rozpocząć formalny proces rozpatrzenia wniosku firmy o zaaprobowanie jej preparatu.

Również w środę szef amerykańskiego programu szczepień na COVID-19 dr Moncef Slaoui poinformował, że USA planują zatwierdzenie szczepionki koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego do użytku w kwietniu. Podkreślił, że regulatorzy rynku w USA uznają, że należy jeszcze sprawdzić skuteczność stosowania tej szczepionki u osób starszych.

Wielka Brytania zatwierdza

Wcześniej w środę brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zatwierdziła szczepionkę przeciwko COVID-19 koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Preparat ten jest tańszy i łatwiejszy w dystrybucji, bowiem nie wymaga przechowywania w bardzo niskiej temperaturze. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 100 mln dawek tej szczepionki, a media na Wyspach Brytyjskich podają, że jej podawanie mogłoby się rozpocząć 4 stycznia.

21 grudnia EMA zdecydowała o warunkowej autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Tego samego dnia zgodę na dopuszczenie preparatu do obrotu wydała Komisja Europejska.

Zezwolenie wydaje Argentyna

W środę szczepionkę opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki do użytku awaryjnego zatwierdził również argentyński regulator.

Szczepionkę zaaprobował argentyński Krajowy Administrator ds. Żywności i Technologii Medycznych (ANMAT), co uczyniło Argentynę "jednym z pierwszych krajów na świecie, które wydały zezwolenie" na ten lek - podała AstraZeneca.

We wtorek w Argentynie rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19 rosyjską szczepionką Sputnik V.

Argentyna jest czwartym krajem w Ameryce Łacińskiej, który rozpoczął kampanię szczepień przeciwko COVID-19. Jednak w pozostałych trzech - w Meksyku, Kostaryce i Chile - wybrano szczepionkę firm Pfizer/BioNTech.

