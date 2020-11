Koronawirus. 45-latek walczył z chorobą 154 dni

Pomimo intensywnego leczenia nie udało się uratować 45-latka, który walczył z COVID-19 przez 154 dni. Mężczyzna chorował także na ciężką chorobę autoimmunologiczną zwaną zespołem antyfosfolipidowym (APS). Jego przypadek został szczegółowo opisany przez naukowców Brigham and Women's Hospital w jednym z najbardziej renomowanych czasopism medycznych na świecie - "The New England Journal of Medicine".

Mężczyzna przyjmował leki rozrzedzające krew, sterydy i leki obniżające działanie układu odpornościowego, narażające go na ciężki przebieg COVID-19.

Gdy 45-latek pojawił się w szpitalu z gorączką, został przebadany na obecność koronawirusa i uzyskał pozytywny wynik. Pacjenta leczono przez pięć dni remdesiwirem, zwiększono mu także dawkę sterydów. Po pięciu dniach został wypisany ze szpitala, oddychał samodzielnie, bez konieczności korzystania z aparatury tlenowej.

Od 6 do 68 dnia pacjent był poddany domowej kwarantannie, ale w tym czasie konieczna była trzykrotna hospitalizacja - pacjent skarżył się na ból brzucha, zmęczenie i duszności.



Pomimo leczenia większą ilością remdesiviru i leku przeciwgrzybiczego, 45-latek zmarł 154 dni po pierwszym pozytywnym teście.



Choć większość osób z obniżoną odpornością skutecznie usuwa zakażenie SARS-CoV-2 z organizmu, ten przypadek podkreśla potencjał ewolucji koronawirusa i jego możliwość bardzo długiego utrzymywania się w organizmie - czytamy w "The New England Journal of Medicine".



